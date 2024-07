Imagine que você vai ver um filme no cinema. Ao comprar a entrada, você escolhe um lugar que te agrada, mas, ao chegar para a sessão, o lugar já está ocupado. O que você faria? Essa situação aconteceu no último final de semana em Manchester, no Reino Unido, durante uma sessão de ‘Meu malvado favorito 4’. Uma senhora, ao entrar na sala, deu de cara com um garoto, que sentou no lugar por engano. Mas, em vez de pedir educadamente para que ele se retirasse, ela começou uma grande confusão.





Erin Walton, a mãe do garoto, registrou a confusão em vídeo e compartilhou o momento no mínimo desconfortável em sua página no TikTok. Nas imagens, é possível ver uma mulher, que não foi identificada, vestindo uma camiseta vermelha estampada com as palavras Bread Box Theatre, gritando com a mulher porque o filho estava sentado na poltrona errada.





“Agredida no novo filme ‘Meu malvado favorito’ porque meu filho estava sentado no lugar dela”, escreveu Walton na legenda. Não está claro na filmagem como a briga começou. As imagens começam mostrando a mulher tentando tirar a câmera de Erin de suas mãos quando ela começa a filmar. Ela chega a empurrar a senhora em resposta.





“Não pegue meu telefone, você está louca?”, Erin Walton pergunta à mulher. Um rapaz tenta acalmar a senhora, que volta a encarar Walton. “Eu pedi para você dar um passo para trás, você está sendo rude e desrespeitosa", diz a mãe, antes que o rapaz leve a mulher embora.

Walton confere os ingressos e confirma que eles estão no lugar errado. Então, ela começa a se retirar com os filhos da fileira, não sem antes pedir para a mulher ter “um pouco de decoro”. A "Karen", como os americanos chamam as mulheres que brigam por bobagens e que no caso seria a idosa zangada, recebe o comentário com severidade: “Eu estava conversando com você…”, começa, com as mãos no quadril.





Mas Walton a interrompe: “Não faça isso, eu sou uma mulher adulta, você não é minha mãe.” Momentos depois, as duas saem da sala e começam a brigar no saguão do cinema. Erin pede para falar com o gerente da loja e pede para que acionem a polícia.





“Você vai prestar queixa? Foi você quem me empurrou”, diz a mulher. Mais tarde, Walton postou um vídeo que mostra policiais no cinema, afirmando que sua rival foi citada por conduta desordeira e perturbação pública. “Ela foi removida e multada”, escreveu.





O cinema confirmou que a mulher foi escoltada para fora do prédio e banida do local. O Bread Box Theatre, que aparece na camisa da agressora, é uma instituição de caridade que negou qualquer envolvimento com ela.





“Somos um ramo de arrecadação de fundos do Covenant Soup Kitchen, arrecadando dinheiro por meio de shows”, explicou a organização no Facebook. “Há 15 anos, doamos nosso tempo e energia para ajudar a alimentar os necessitados. Já arrecadamos mais de US$ 265 mil. 'Como parte da nossa missão, vendemos camisetas da Bread Box em nossos shows. Esses fundos também apoiam o CSK. Não há como controlar o comportamento de quem compra camisas, nem toleramos o comportamento da pessoa neste vídeo”, aponta o post.





Por fim, a ONG pediu ao público para continuar apoiando o trabalho de reduzir a insegurança alimentar na comunidade.