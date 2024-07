Um homem de 51 anos foi preso após invadir um asilo, nesta segunda-feira (22/7), e matar a mãe e outras quatro pessoas no leste da Croácia. No local, vivem vinte idosos. O suspeito é um policial militar aposentado.

De acordo com informações do jornal “Jutarnji List”, entre as vítimas também estão três residentes e um funcionário do asilo. Outras três pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave.

A imprensa da Croácia informou ainda que o suspeito entrou no local, e abriu fogo com uma pistola. Duas vítimas buscaram refúgio em uma loja próxima, uma com um ferimento no olho e outro com uma bala no peito.

Em entrevista ao portal "Snevnik', o lojista disse que chamou imediatamente os serviços de emergência, assim como a polícia já que os feridos reconheceram o atirador em uma cafeteria da região. “Ele se sentou, pediu uma bebida e colocou a arma sobre a mesa”, disse a testemunha.

O primeiro-ministro, Andrej Plenkovi, disse que os ministros Davor Boinovic (Interior), Vili Bero (Saúde) e Marin Pileti (Trabalho) foram deslocados para o local do crime e os hospitais que receberam os feridos.

“Estamos consternados com o assassinato de cinco pessoas em Daruvar. Expressamos nossas condolências às famílias das vítimas e esperamos pela recuperação dos feridos. Espero que as autoridades competentes estabeleçam todas as circunstâncias do terrível crime. Os Ministros Boinovic, Bero e Pileti irão para Daruvar e para o hospital de Pakrac”, informou Plenkovi nas redes sociais.