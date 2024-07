Ananda, Deica e Marcelo vivem juntos em um sítio, na zona rural de Manaus (AM). Formam um trisal, e as duas mulheres são irmãs. Ananda Sousa e Deica Sousa, de 29 e 31 anos, respectivamente, escolheram ter a relação poliamorosa com Marcelo Oliveira, de 38.

As curiosidades do relacionamento são compartilhadas no perfil do Instagram, onde respondem a perguntas com muito bom humor.





Os três esclarecem que as irmãs não praticam relações sexuais entre elas. E o “namoro” ocorre entre o homem e cada uma delas, em momentos separados. As duas se consideram monogâmicas, e não há espaço para mais pessoas na relação. Essa história de amor começou quando as garotas ainda eram adolescentes.

Marcelo trabalhava em um shopping em frente à escola onde Deica cursava o ensino médio. Na época, eles chegaram a "ficar~" por seis meses, mas, como o relacionamento era à distância, acabou não dando certo. Depois de um tempo, ele conheceu Ananda.





"Não sabia que elas eram irmãs. Comecei a ficar com a Ananda, e depois ela me apresentou a irmã dela. Falei: 'Ô, égua! Como assim?'", contou Marcelo ao UOL. Os dois se casaram e, por nove anos, viveram um relacionamento monogâmico. Em uma conversa, Ananda perguntou ao marido qual era seu maior desejo. E ele respondeu que queria ter duas esposas.





“Eu sabia das consequências da minha pergunta. Não estava colocando ninguém em uma armadilha ou algo assim. Sempre conversamos de tudo: outros homens, outras mulheres, não que fosse com a intenção de um relacionamento aberto, mas nunca precisamos pisar em ovos um com o outro. E eu queria saber o pensamento dele”, justificou Ananda ao UOL.





Isso não acabou a relação. Pelo contrário: eles sabiam que o combinado não sai caro e que o poliamor não era sinônimo de traição. Enquanto isso, Deica tentava, sem sucesso, viver um grande amor e construir uma família. Foi então que Ananda abriu o jogo para ela.





“Eu já tinha dois relacionamentos que não tinham dado certo. Já conhecia o Marcelo, e tudo foi se encaixando. Queria ter uma família, um marido, um pai para meus filhos”, declarou Deica ao portal.





Os três se mudaram para um sítio na zona rural de Manaus. Além do trisal, a casa abriga uma filha de Marcelo de outro casamento, um filho de Marcelo e Ananda e dois filhos de Deica de outros relacionamentos. O homem assumiu o papel de pai de todas as crianças, e as mulheres compartilham a jornada da maternidade. A família tira o sustento de um armazém, onde vende os produtos que cultivam na propriedade rural.





No começo, a mãe de Ananda e Deica estranhou a nova configuração familiar. Mas, vendo como tudo funcionava, ficou natural para ela. O restante da família nunca fez críticas abertas ao trisal.





Já nas redes sociais, a relação traz muita curiosidade. Especialmente quando o assunto é ciúme. Mas elas deixam claro que a convivência é ótima. “Eu já tive sim. De fora, as pessoas acham que por ser um trisal, a relação é promíscua. Aqui não é assim. Tinha esses pensamentos: será que ele gosta mais dela? Vou ser deixada de lado? Só que a gente sempre esclareceu”, confessou Ananda.





Deica também desconfiou no início. Mas as DRs foram importantes para que todo mundo se entendesse. “Tento mostrar para as duas que elas têm o mesmo grau de importância. Não é porque tenho mais tempo com a Ananda e menos com a Deica que uma deixa de ser mais importante que a outra. Tento ser a base sentimental mesmo”, ressaltou o homem.