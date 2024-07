SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher é suspeita de abandonar um bebê recém-nascido no banheiro de uma Unidade de Pronto Atendimento em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, na tarde deste domingo (21/7).





O bebê foi localizado por uma auxiliar de limpeza ao trocar o lixo do banheiro feminino destinado para pessoas com deficiência na UPA Baeta Neves, no bairro de mesmo nome. A criança estava ao lado do vaso sanitário, no chão, enrolada em três fronhas de travesseiro e um moletom vermelho.





Médicos que foram chamados encontraram um bilhete junto ao recém-nascido, com a frase: "Boa tarde. Por favor, cuidem bem dele e o leve ao médico". A criança passou por atendimento e foi encaminhada para o Hospital Municipal de Urgência por uma equipe do Samu.





O menino ficará aos cuidados da equipe responsável no Hospital da Mulher.





O caso foi atendido por guardas municipais. Conforme o boletim de ocorrência, câmeras de segurança registraram quando uma mulher saiu de um carro por volta das 15h30. Ela segurava algo enrolado nas fronhas e na blusa vermelha.





Segundo o documento, ela permaneceu na frente da UPA até às 15h49, entrando em seguida no hospital. Ela deixou o local às 15h56 sem o bebê. O menino foi localizado às 16h15. A parte interna da UPA também possui câmeras. As imagens serão solicitadas pelos investigadores.





O caso foi registrado como abandono de incapaz.