Uma mulher foi mordida por um cavalo da Guarda Real Britânica ao tentar tirar uma foto com o animal em Londres, na Inglaterra. O vídeo foi publicado nesse domingo (21/7) por um canal do YouTube.





A mulher foi mordida no braço. Um vídeo mostra que a mulher se aproxima do cavalo para tirar uma foto e, logo em seguida, o animal agarra seu braço. A mulher se afasta rapidamente e vai em direção aos outros turistas.





A polícia foi chamada após a mulher desmaiar. Outro vídeo mostra a turista já no chão, cercada por outras mulheres. Uma delas usa um leque para abanar a vítima da mordida. Minutos depois, policiais chegam e se aproximam da mulher. Após falar com ela, um dos agentes vai até o guarda e conversa com ele enquanto acaricia o cavalo.





Cavalo tentou morder outra pessoa segundos antes. Antes da mulher vestida de preto se aproximar do animal, outra mulher, vestida de rosa, vai até ele para tirar uma foto. O cavalo vira a cabeça na direção dela e tenta abocanhar o antebraço da turista, mas ela consegue escapar. Após a mordida na mulher de preto, outras pessoas continuam posando para fotos ao lado do animal.

Animal estava ao lado de uma placa avisando sobre o risco de mordidas. "Cuidado. Cavalos podem chutar ou morder. Não toque nas rédeas. Obrigado", diz a placa pendurada na parede, ao lado do cavalo.