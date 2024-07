A movimentação na internet pela saída de Joe Biden da corrida eleitoral nos Estados Unidos foi grande, mas uma astróloga também ganhou destaque por ter previsto a saída do candidato com mais de uma semana de antecedência.

O user @Starheal, no X, o antigo Twitter, foi quem acertou a data exata em que Joe Biden desistiria de sua campanha: o post havia sido publicado ainda no dia 11 de julho.

If Biden is made to step down (because he won’t on his own) it will be at the Capricorn Full Moon at 29° Capricorn. Capricorn rules the government and old age. 29° is an ending. — starheal (@starheal) July 11, 2024









“Se o Biden for obrigado a desistir (ele não fará por conta própria) será na Lua Cheia de Capricórnio”, comentou. Uma seguidora questionou a astróloga sobre a data específica para a previsão e recebeu uma resposta precisa: 21 de julho.

No topo da lista para substituir Biden está a vice-presidente Kamala Harris, mas governadores e outras figuras políticas também são frequentemente lembrados. Confira abaixo uma lista elaborada pelo jornal The New York Times que reúne alguns dos concorrentes em discussão.



Ex-procuradora e senadora da Califórnia, Kamala já teve dificuldades para definir seu papel ao lado de Biden. Inicialmente encarregada de lidar com a polêmica questão da migração ilegal, a advogada conseguiu achar seu espaço ao se tornar a principal voz da Casa Branca do direito ao aborto. Primeira vice-presidente negra, Kamala também trabalhou para fortalecer Biden com eleitores negros e jovens, um dos pontos fracos do democrata.