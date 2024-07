A Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) é uma entidade encarregada de crimes que não se restringem às fronteiras de apenas um país. Em sua lista vermelha de 6.759 procurados, há 87 brasileiros, e, curiosamente, seis deles são idosos com mais de 70 anos.

Brasileiros com mais de 70 anos são procurados pela Interpol Interpol/Reprodução





Confira quem são:





José Ribamar da Silva

Nascido no Piauí, o homem tem 78 anos e é procurado no Brasil por violência sexual infantil.





Carlos Ghosn Bichara

O ex-chefe da Renault Nissan é procurado pelo Japão por crimes de violações da Lei das Sociedades, Lei dos Instrumentos Financeiros e Lei da Bolsa. De nacionalidades libanesa, francesa e brasileira, o homem, apesar de ser conhecido, não possui foto no site.





Heloísa Gonçalves Duque Soares Ribeiro

A mulher de 74 anos é procurada pelo Brasil pelos crimes de assassinato e tortura.





Cirilo Barros Ferreira

Nascido na Bahia e com 76 anos, Cirilo é procurado por homicídio qualificado, posse irregular de armas de fogo de uso permitido e posse irregular de armas de fogo de uso restrito.





Walter Mangual Roberts

O homem de 75 anos, nascido no Rio de Janeiro e com dupla nacionalidade do Brasil e Estados Unidos é procurado pelos EUA por abuso infantil, ofensa sexual de segundo e terceiro grau, prática sexual pervertida e agressão.





Edenir Benitez

Sem foto disponível, Edenir, de 73 anos, nascido no Paraná, é procurado pelo crime de assassinato.