SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após cinco meses de suntuosas festas, os herdeiros indianos bilionários famosos pelas extensas cerimônias se casaram no início de junho. Anant Ambani e Radhika Merchant, de famílias proeminentes do país, se tornaram notícia ao promover grandiosos eventos desde março.





A tradicional cerimônia hindu ocorreu em Mumbai, com valor estimado em mais de R$ 3,2 bilhões. As reuniões de luxo tiveram a presença de políticos e famosos internacionais. Rihanna, Justin Bieber e Katy Perry, por exemplo, fizeram shows privados para convidados.





As socialites Kim e Khloe Kardashian, Bill Gates, dono da Microsoft, e Mark Zuckerberg, da Meta, também marcaram presença.





Mas o fim do festança, já considerada a "maior do século", não impediu o casal de organizar novas reuniões. De acordo com a imprensa britânica, Ambani e Merchant estariam hospedados no luxuoso hotel Stoke Park e fecharam novas reservas para até setembro. Eles estariam organizando eventos em agosto e setembro.





Segundo o jornal The Sun, cerca de 850 pessoas que jogam golpe no local foram avisadas da suspensão das atividades abertas. O hotel é de propriedade do pai do noivo, Mukesh Ambani.





Ainda de acordo com a publicação, circulam rumores de que o príncipe Harry possa visitá-los, assim como os ex-primeiros ministros britânicos Boris Johnson e Tony Blair.





No último domingo (21), antes de a exibição de uma reportagem sobre a união no Fantástico, Poliana Abritta reproduziu a trend Asoka Makeup Challenge, que fez sucesso nas redes sociais.





Segundo ela, foram necessárias mais de seis horas de gravação (e uma equipe de 8 pessoas) para fazer as transições que foram apresentadas em cerca de 25 segundos no programa