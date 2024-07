Começa nesta sexta-feira (19/7) a Horny Pride Weekend 2024. São três dias de celebração da diversidade, com direito à 25ª Parada LGBTQIAPN+ de Belo Horizonte, no domingo (21/7). A programação é extensa e conta com mais de 20 artistas. Dentre eles, Inês Brasil, presença garantida no último dia da festa.



Na sexta e no sábado (20/7), o evento será realizado no Deputamadre Club, na Avenida do Contorno, 2026, no Bairro Floresta, na Região Leste de BH. No domingo, quando a artista carioca faz seu show, será no Mister Rock, na Avenida Teresa Cristina, 295, no Prado, na Região Oeste.

Para participar é necessário ingresso, individual para cada dia de evento. As entradas custam a partir de R$ 30 e podem ser retiradas no site.

Existem listas VIP. em que pessoas trans e não bináries têm entrada gratuita, basta preencher formulário de inscrição.

25ª Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de BH

A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de BH já tem 45 atrações confirmadas. As apresentações ocorrerão em um palco 360° e seis trios elétricos para acompanhar a caminhada pela Afonso Pena – novo trajeto devido às obras na Praça da Estação. Também haverá áreas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Todas as apresentações serão exibidas em telões para que o público possa acompanhar as performances de qualquer uma das vias.

O movimento fará a retomada da Avenida Afonso Pena, na Região Central da capital mineira. Apesar de o primeiro motivo ter sido a obra na Praça da Estação – onde, tradicionalmente, ocorre a concentração da manifestação –, o percurso também se trata do resgate da história da Parada, que ocupou essa mesma avenida em sua primeira edição. A expectativa é de que, deste ano em diante, o percurso seja esse, mesmo quando a Praça da Estação for totalmente liberada.

Considerada a maior manifestação social de Minas Gerais, contará com um recurso de R$ 670 mil vindos da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). De acordo com o Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), entidade organizadora da manifestação, o retorno para a cidade é quase 30 vezes maior do que o valor recebido.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata