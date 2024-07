A 25ª edição da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte, que acontecerá no dia 21 de julho, traz novidades para as celebrações. Além da mudança de local de concentração e percurso do cortejo, a manifestação contará com uma programação de mais de 50 atrações em um palco 360° e seis trios elétricos para acompanhar a caminhada pela Afonso Pena. Também haverá áreas reservadas para pessoas com mobilidade reduzida.

Com o tema “Parada 25 anos: Celebrar as Conquistas, Reafirmar a Luta!”, o novo trajeto rememora a sua primeira edição quando, em 1998, a idealizadora da primeira Marcha do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, Soraya Menezes, realizou a concentração na Praça Sete e a caminhada pela Afonso Pena.

“Quando a gente decidiu o tema, a primeira coisa que a gente queria fazer era celebrar os vinte e cinco anos de Parada, lembrando que não é um evento, mas uma manifestação popular em busca de direitos, por cidadania. Nesse sentido, a gente tem que recordar, fazer memória. Para isso, é preciso lembrar que os direitos que nós conquistamos, todos eles, foram frutos de muita luta, de muita mobilização do movimento social organizado. Por outro lado, quando falamos em permanecer na luta é porque a gente entende que é ela que assegura os nossos direitos e não deixa com que desbotem as nossas cores”, afirma Maicon Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual e Identidade de Gênero de Minas Gerais (Cellos-MG).

Neste ano, uma das novidades da Parada é a transmissão ao vivo pela internet. As apresentações dos artistas – das 12h às 17h – também serão exibidas em telões, facilitando o acompanhamento do público em qualquer uma das vias.

Um dos trios da militância é considerado o maior do mundo e conta com acessibilidade. A tradução em libras, tradição da Parada de BH, será mantida e ampliada para as atividades da jornada pela cidadania LGBTQIA+, que antecedem o ato. O cortejo terá início às 17h e se dispersará às 22h na Praça Sete.

A 25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de BH será co-realizada pelo Cellos-MG e pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), com patrocínio do Sindicato dos Bancários de BH e região, AccorHotels e Conselho Regional de Psicologia. A manifestação também terá o apoio das deputadas estaduais Beatriz Cerqueira (PT), Bella Gonçalves (PSOL) e Lohanna França (PV).

Serviço

25ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte

Data: 21 de julho (domingo)

Horário: 12h00 às 17h00 (Apresentações) / 17h00 (Cortejo)

Local: Cruzamento das avenidas Afonso Pena e Brasil, Centro, Belo Horizonte