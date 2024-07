Quem for aproveitar a Parada LGBT+ de Belo Horizonte no dia 21 de julho já pode reservar o dia anterior para mais uma celebração do Orgulho: no dia 20 de julho, acontece a 6ª edição da Parada LGBT+ de Ouro Preto. Realizada pela Prefeitura Municipal, por meio do Centro de Referência e Acolhimento LGBT+ (CRA LGBT+), também integra a agenda do tradicional Festival de Inverno da cidade.

Na segunda-feira (1°/7), a Prefeitura confirmou o artista Thiago Pantaleão com uma das atrações da Parada. O CRA LGBT+ ainda aguarda a confirmação de mais uma banda de artistas locais, dois DJs e outra atração nacional.

O diretor de Promoção Social do CRA LGBT+ de Ouro Preto, Victor Pinto, explicou ao Estado de Minas que a Parada chegou a ficar um tempo “parada”, mas que sua volta, em 2022, veio com ainda mais potência – e mais visibilidade, já que entrou como agenda cultural da cidade.

“Tivemos três edições há 15 anos e depois a cidade paralisou as paradas, que são feitas principalmente pela Prefeitura de Ouro Preto. Na atual gestão, se iniciou uma série de políticas para a população LGBT, e nisso inauguramos o Centro de Referência e Acolhimento LGBT+, que é o segundo desse tipo em todo o estado de Minas Gerais – o primeiro foi em Belo Horizonte –, e organiza várias políticas e ações culturais para a população LGBT da cidade, sendo uma delas a Parada”, disse.

“A ideia da Parada é resgatarmos o pertencimento da população LGBT de Ouro Preto à própria cidade, fazer com que as pessoas sintam que há cada vez mais avanço nessas questões de garantia de direitos e segurança da população LGBT. Estamos trabalhando para que essa população não fique marginalizada na cidade”, completou.

A concentração será no Largo do Cinema e o cortejo seguirá até a Praça Tiradentes para depois voltar para os shows principais. A expectativa é de que o início das atividades seja entre 14h e 15h, mas ainda haverá confirmação da Prefeitura.

E Victor garante que o final de semana deverá ser proveitoso para a população LGBTQIA+ mineira: “Durante a Parada de Ouro Preto, a gente também vai informar que vai ter a Parada de Belo Horizonte, que é bem pertinho, então as pessoas podem aproveitar esse fim de semana para curtir bastante os shows e celebrar o Orgulho”.

Serviço

6ª Parada LGBT+ de Ouro Preto

Quando: 20 de julho (sábado), horário a confirmar

Onde: Concentração no Largo do Cinema