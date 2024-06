A iniciativa é do Centro de Referência e Acolhimento (CRA) LGBT+, localizado na rua Barão de Ouro Branco, nº 82, no bairro Antônio Dias

Entre os dias 24 e 29 de junho, Ouro Preto, na Região Central do estado, preparou uma programação especial e gratuita para a última semana do mês do Orgulho LGBT+. As atividades começam na última segunda-feira de junho (24/6) e terminam no dia 29 de junho.





A iniciativa é do Centro de Referência e Acolhimento (CRA) LGBT+, localizado na Rua Barão de Ouro Branco, nº 82, no Bairro Antônio Dias. Para participar não é preciso inscrição prévia. A Prefeitura de Ouro Preto ressaltou que todos os públicos são bem-vindos.





A programação conta com seminário, roda de conversa, Dia D e serviços LGBT+ e família, sessão de cinema comentada do filme Stonewall e um café com orgulho. A programação se encerra com o Arraial da Diversidade, às 15h.





Confira a programação completa abaixo:







Segunda 24/06 - 18h - Seminário: O que é ser LGBTQIAPN+? Contextualizando identidade de gênero, orientação sexual e cada letra da sigla.

Local: CRA LGBT+

Terça 25/06 - 18:30h - Roda Conversa Pessoas LGBT+ e Família: Troca de experiência e afetos com a Vice-Prefeita Regina Braga

Local: CRA LGBT+

Quarta 26/06 - Dia D de Serviços LGBTs - Testagem de ISTs e orientação de Prep (Projeto Previna UFOP), Mutirão de cadastro no CAD ÚNICO e Tira-Dúvidas com o Cartório Vila Rica: alteração de nome e gênero

Local: CRA LGBT+

Quinta 27/06 - 18h - Sessão Cinema com Orgulho: Exibição comentada de filme sobre Stonewall

Local: CRA LGBT+

Sexta 28/06 - Café com Orgulho - Balanço dos 6 meses de atuação do CRA LGBT+ 15:30h

Local: Anexo do Museu da Inconfidência

Sábado 29/06 - 15h - Arraial da Diversidade - Com correio elegante, pescaria, dança de quadrilha e comidas típicas

Local: CRA LGBT+