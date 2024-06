Em junho, comemora-se o Dia dos Namorados e o Mês do Orgulho. Para celebrar toda forma de amor e ajudar aqueles casais que preferem aproveitar a data "maratonando" filmes e séries, o Estado de Minas reuniu cinco indicações de romances LGBTQIA+. Confira a lista:







1- 'Nunca fui santa' (1999)

Megan tem uma vida típica de garota americana dos filmes. Ela faz parte da equipe de líderes de torcida, namora um jogador de futebol americano e tem uma família perfeita, mas tudo vira de cabeça para baixo quando os pais e amigos a enviam para um programa de “reorientação sexual” por desconfiarem que ela é lésbica.







A líder de torcida, que até então nunca havia questionado sua sexualidade, começa a descobrir mais sobre ela mesma convivendo com outros jovens do programa, especialmente com sua colega de quarto Graham, por quem se apaixona. Por meio da sátira, a diretora Jamie Babbit faz uma crítica aos estereótipos de gênero e o conceito de “cura da homesexualidade”.

Os familiares e amigos de Megan desconfiam que ela seja lésbica e a enviam para um programa de conversão Reprodução





Classificação indicativa: 16 anos

2- 'Imagine eu e você' (2006)

O filme acompanha o desenrolar de um amor à primeira vista. No dia de seu casamento com Heck, Rachel conhece a florista Luce, com quem de imediato se conecta. No entanto, elas perdem o contato depois da festa. Um tempo depois, as duas se reencontram e se tornam amigas. No desenvolver desse relacionamento, Rachel precisa lidar com o dilema de se sentir atraída por Luce, assumidamente lésbica, mas amar seu marido e melhor amigo Heck.

'Imagine eu e você' conta o desenrolar de um amor à primeira vista Reprodução





Classificação indicativa: 14 anos

3- 'Crush: Amor colorido' (2022)





Paige precisa fazer uma atividade extracurricular para entrar na sonhada faculdade de artes e se livrar de uma acusação da diretoria. É diante disso que a jovem, unindo a necessidade com a oportunidade de se aproximar da garota que é apaixonada desde criança, entra para a equipe de atletismo do colégio.





No entanto, Paige se aproxima de outra colega da equipe: a irmã de seu interesse amoroso.

Paige se aproxima da irmã de seu interesse amoroso e se vê em um dilema Reprodução Star+





Classificação indicativa: 14 anos







4- 'Suk Suk - Um amor em segredo' (2019)





Dirigido por Ray Yeung, "Suk Suk - Um amor em segredo" conta o romance entre dois homens idosos em Hong Kong e os dilemas envolvidos nessa relação. No longa, Park e Hoi descobrem uma paixão no fim de uma vida marcada por casamentos heteroafetivos. Mesmo idosos, eles encontram uma nova motivação a partir desse encontro.





Pak, de 70 anos, um taxista , conhece Hoi, 65, pai solteiro Reprodução Vitrine FIlmes

Classificação indicativa: 14 anos





5- 'Heartstopper' (2022)





Heartstopper, de duas temporadas, é uma adaptação dos quadrinhos de Alice Oseman. Na série, acompanhamos Charlie Spring, jovem gay, se aproximar de Nick Nelson, um jogador de rugby. A princípio, os dois se tornam amigos, mas a relação se desenvolve para um romance. A série aborda a trajetória de Nick descobrindo sua sexualidade, o dilema dos jovens em assumir o relacionamento e outras questões da adolescência.

A série também explora outros relacionamentos e vivências de personagens LGBTQIA+.

A história de 'Heartstopper' foi adaptada dos quadrinhos às telas Reprodução Netflix





Classificação indicativa: 12 anos





*Estagiária sob supervisão do subeditor Fábio Corrêa