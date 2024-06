Veja a lista de 10 filmes para assistir no Dia dos Namorados

Com o Dia dos Namorados se aproximando, o Estado de Minas fez uma seleção com 10 filmes de romance disponíveis no streaming para você assistir ao lado da pessoa amada. Confira nossas sugestões para tornar este dia ainda mais especial, prepare a pipoca e mergulhe nestas histórias de amor.

Leia também: Lugares em Belo Horizonte para comemorar o Dia dos Namorados

1- Antes do amanhecer (Max)

Jesse (Ethan Hawke), um jovem americano, e Celine (Julie Delpy), uma linda francesa, se conhecem no trem para Paris, e começam uma conversa que os leva a fazer uma escala em Viena e ficar um pouco mais juntos. Enquanto caminham pelas ruas da cidade, eles discutem sobre o amor, vida e sonhos. Com o amanhecer chegando, os dois precisam enfrentar a realidade de que precisam se separar, tornando cada momento juntos ainda mais precioso.

2- Uma ideia de você (Prime Video)

Solène (Anne Hathaway), uma mãe solteira de 40 anos, embarca em um romance inesperado com Hayes Campbell (Nicholas Galitzine), o vocalista de 24 anos de uma banda mundialmente famosa, a August Moon. À medida que ela se envolve no mundo glamouroso e turbulento de Hayes, ela deve confrontar as complicações de se apaixonar por alguém tão diferente de si.







3- Como eu era antes de você (Prime Video)

Louisa Clark (Emilia Clarke) começa a trabalhar como cuidadora de Will (Sam Clafin), um homem que ficou tetraplégico após um acidente. Inicialmente cínico e deprimido, Will começa a se abrir e redescobrir a alegria de viver graças à presença calorosa e positiva de Lou. Os dois formam um vínculo profundo que desafia suas respectivas visões de vida e do amor. A história é baseada no best-seller homônimo da escritora Jojo Moyes.







4- Questão de tempo (Prime Video)

Tim Lake (Domhnall Gleeson) é um jovem de 21 anos que descobre que os homens de sua família têm a habilidade de viajar no tempo. Usando esse dom, Tim decide melhorar sua vida e conquistar o coração da mulher de seus sonhos, Mary (Rachel McAdams), e salvar seu amigo de um desastre profissional.



5- Amor à primeira vista (Netflix)

Após perder o voo de Nova York para Londres, Hadley (Haley Lu Richardson) conhece Oliver (Ben Hardy) no aeroporto e sente na hora uma forte conexão. Juntos, eles encaram um voo longo que parece passar em um piscar de olhos. O casal se separa no aeroporto de Heathrow e tenta se encontrar em meio ao caos, o que parece impossível, só que o amor desafia todas as probabilidades.

6- Me chame pelo seu nome (Netflix)

O jovem Elio (Timothée Chalamet) está enfrentando outro verão preguiçoso na casa de campo de seus pais na bela paisagem do norte italiano. Tudo muda com a chegada de Oliver (Armie Hammer), um acadêmico que veio ajudar a pesquisa de seu pai. Os dois desenvolvem uma conexão intensa e inesperada e a relação entre Elio e Oliver evolui de uma amizade inicial para um romance transformador.





7- Será que? (Max)

Wallace (Daniel Radcliffe) está sozinho há um ano, após terminar com a namorada depois de vê-la com outro homem. Encerrado o período de luto pelo fim do relacionamento, ele acredita que é hora de seguir em frente. Um dia, em uma festa organizada pelo melhor amigo Allan (Adam Driver), ele conhece Chantry (Zoe Kazan), a prima dele. Não demora muito para que o papo entre eles flua naturalmente e Wallace se ofereça para levá-la até em casa. Mas, ao chegar, ele descobre que Chantry tem um namorado, Ben (Rafe Spall), o que o desanima. Dias depois, Wallace e Chantry se reencontram por acaso e, após uma rápida conversa, decidem ser apenas amigos. A relação entre os dois passa por dificuldades quando eles começam a se apaixonar um pelo outro.







8- Um lugar chamado Notting Hill (Star+)

William Thacker (Hugh Grant) é dono de uma livraria em Londres. A monotonia de sua existência é tumultuada romanticamente quando a famosa atriz estadunidense Anna Scott (Julia Roberts) aparece em sua loja. Um encontro fortuito sobre um suco de laranja derramado leva a um beijo que dá início a um caso de amor. Conforme ele e a glamorosa estrela de cinema se aproximam cada vez mais, eles lutam para conciliar seus estilos de vida radicalmente diferentes em nome do amor.





9- 10 coisas que eu odeio em você (Disney +)

Bianca Stratford (Larisa Oleynik) é bonita e popular, mas não pode namorar antes que sua irmã mais velha encontre um namorado primeiro. O problema é que nenhum garoto consegue chegar perto da irmã, Kat Stratford (Julia Stiles). Para resolver a situação, um rapaz interessado em Bianca suborna um amigo com passado misterioso para sair com Kat e, quem sabe, tentar conquistá-la.







10- Meia-noite em Paris (Netflix e Max)

Gil Pender (Owen Wilson) é um jovem escritor em busca da fama. De férias em Paris com sua noiva, ele sai sozinho para explorar a cidade e conhece um grupo de estranhos que são, na verdade, grandes nomes da literatura. Eles levam Gil a uma viagem ao passado e, quanto mais tempo passam juntos, mais o jovem escritor fica insatisfeito com o presente.