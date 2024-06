6 programações especiais para o Dia dos Namorados – tem até para os solteiros! (Programações para o Dia dos Namorados em Belo Horizonte (Foto: Leeser))

O dia mais apaixonado do ano está chegando e com ele sempre vem aquela dúvida: o que fazer no Dia dos Namorados? Para os mais indecisos e que ainda não se planejaram, segue 6 programações especiais, contemplando casais e também solteiros.

Rodízio de pizzas e massas e open bar completo: dia dos namorados no Jângal

Jângal (Foto: Bruno Werneck)

O amor está no ar na nossa Selva e queremos que você se sinta envolvido nessa atmosfera intimista e repleta de romantismo. O Jângal está preparando uma noite especial para o dia dos namorados e para tornar essa noite ainda mais especial, além do ambiente intimista, preparamos uma experiência gastronômica deliciosa: um exclusivo rodízio de pizzas e massas muito especial. Uma variedade de sabores com dez sabores salgados e cinco doces. Haverá ainda fettucinne quatro queijos e penne à carbonara e fusile ao pesto.

Além disso, o open wine, chope e drinks selecionados estará disponível para harmonizar com as pizzas e massas. Para completar a atmosfera romântica, a casa preparou uma trilha sonora ao vivo, proporcionando um ambiente envolvente e encantador. Reservas pelo Sympla.

Jângal

R. Outono, 523 – Cruzeiro

(31) 3653-8947

Underground faz noite especial para namorados e solteiros

Underground Pub (Foto: Flavio Charchar)

No dia 12 de junho, a casa vai abrir em edição especial com entrada franca e show com Lurex e seu famoso tributo ao Queen, para casais e para solteiros. A casa abre as 19h.

Underground Black Pub

Avenida Itaú, 540 – Dom Cabral – Belo Horizonte/MG

Projeto “Porks 80” estreia no Dia dos Namorados na unidade Castelo

Porks (Foto: Edy Fernandes)

Um Dia dos Namorados diferente, sem formalidades. O Porks Castelo tem uma proposta indecente para você trazer o mozão para curtir esta data. Ainda não encontrou sua metade da laranja? Esse convite é para você também. Reúna os amigos solteiros ou casados que curtem o bom e velho Rock and Roll e vá conferir a estreia deste projeto.

O Porks Castelo apresenta a 1ª edição do “Porks 80”, projeto que acontecerá uma quarta-feira por mês com a Banda Putz Grilla, formato trio, e seu repertório repleto de rock dos anos 80 e 90. Sem entrada, sem couvert e sem cobrança de 10%.

Como será o Dia dos Namorados, a casa fará uma ação diferente. Não haverá velas, violino e nem corações, mas terá muito chope, porco e o Vallentine’s Drink, especial para esta ocasião, com promoção especial. A casa ainda prepara um ambiente diferenciado, com fogueira acesa e rodada dupla de chope. As reservas podem ser feitas por direct no instagram.

Porks Castelo

Rua Castelo de Alenquer, 50 – Bairro Castelo

Dia dos Namorados no Bebedouro tem noite de open wine e jantar à luz de velas

Bebedouro (Foto: Vapor Comunicação)

Na quarta-feira, dia 12 de junho, será celebrado o Dia dos Namorados, e o Bebedouro preparou com muito carinho uma programação especial para os casais curtirem de forma aconchegante. A comemoração será a mais romântica da capital mineira, com um ambiente decorado com luzes de velas e lareiras acesas, criando um cenário perfeito para os apaixonados. E claro, os solteiros também serão muito bem-vindos para aproveitar a atmosfera e as atrações especiais da noite.

No dia, haverá open wine com rótulos diversos para os clientes desfrutarem à vontade. Os amantes de cerveja também contarão com as melhores marcas e sabores de chopes. O cardápio especial incluirá fondue de mignon e de camarão, além de um irresistível fondue doce com frutas e chocolate, proporcionando uma experiência gastronômica inesquecível.

Além das delícias culinárias, haverá uma apresentação de tango que promete encantar e animar a noite de todos. Para tornar o evento ainda mais especial, a casa introduzirá o Cadeado do Amor, uma tradição inspirada na Pont des Arts, em Paris. Os casais poderão escrever suas iniciais, nomes ou mensagens amorosas nos cadeados e prendê-los no deck, simbolizando seu amor inquebrável. Essa ação é válida enquanto durar o estoque de cadeados.

O Bebedouro não trabalhará com reservas, e as mesas serão disponibilizadas por ordem de chegada. Por isso, é válido chegar cedo para garantir um lugar nessa noite que promete ser incrível. Casais e solteiros terão a oportunidade de celebrar o amor com uma vista maravilhosa para a lagoa e igrejinha da Pampulha, em uma comemoração memorável, cheia de alegria, boa comida, vinhos e momentos inesquecíveis.

Bebedouro Bar e Fogo

Otacílio Negrão de Lima 1835 – São Luiz

Uaimií prepara um Dia dos Namorados com cardápio especial

Uaimií (Foto: André Luppi)

O Pub da Uaimií, localizado no Sion, também preparou um cardápio especial para o Dia dos Namorados, no próximo dia 12 de junho. A casa vai trabalhar com reservas também. Para uma noite especial, música ao vivo com Policarpo Duo, onde o cliente terá um couvert, duas opções de entradas a sua escolha, um prato principal e a sobremesa por R$195,00 para o casal. As bebidas serão a parte podendo ser os chopes Uaimií, vinho e drinks. Todos os pratos da casa são preparados pelo Chef Sô Vicentes Ramos, uma cozinha autoral. A casa conta ainda com espaço aconchegante interno e aquecedores na parte externa para deixar o clima mais romântico. As reservas são limitadas e já podem ser feitas pelo telefone (31)99830-7466.

Uaimií

Rua Grão Mogol, 1176 – Sion

Brinde ao amor: Dia dos Namorados com menu exclusivo no All Mar

All Mar (BS Fotografias)

O dia 12 de junho está se aproximando, e nesta data é celebrado o Dia dos Namorados, uma ocasião especial para os casais comemorarem o amor e o companheirismo. Pensando nisso, o All Mar preparou com muito carinho uma programação especial para que o público possa curtir de forma romântica e aconchegante. A atenção aos detalhes na decoração garantirá um cenário acolhedor e íntimo, ideal para aproveitar esta data tão importante ao lado da pessoa amada.

O cardápio foi pensado com muito cuidado para oferecer uma experiência gastronômica completa. O menu será oferecido com valor fechado por casal, sendo R$ 320,00, incluindo 2 entradas, 2 pratos principais e 2 sobremesas, elaborados com ingredientes de alta qualidade e preparados com maestria. As bebidas serão cobradas à parte, mas, para tornar a noite ainda mais especial, haverá uma promoção de open wine por apenas R$ 79,90 por casal, permitindo que degustem excelentes vinhos à vontade. É uma ótima oportunidade para harmonizar os pratos com vinhos cuidadosamente selecionados e brindar ao amor.

Para garantir um lugar nessa noite com programação tão especial, é importante fazer uma reserva com antecedência, mediante o pagamento de uma taxa de R$ 100,00. É a chance para o público romântico aproveitar uma oportunidade única de celebrar o Dia dos Namorados em um ambiente incrível, com decoração temática, o melhor da gastronomia e bebidas de qualidade.

All Mar Restaurante

Avenida Dom Orione, 116 – São Luiz

