O Dia dos Namorados já está aí! Mas não entre em pânico se você ainda não comprou o presente para o seu amor. Trouxemos uma seleção de ideias incríveis para todos os gostos e bolsos, que você encontra facilmente em lojas físicas ou online com entrega rápida.

1 - Doces e guloseimas

Por mais que pareça clichê, chocolates nunca são uma má opção. Para adoçar ainda mais o dia do amor, diversas marcas estão fazendo kits com os mais variados preços para esse dia. Confira algumas ideias:

Bauducco: Palmier Chocolate Rubi (R$ 49,90) e Muffin Frutas Vermelhas Casa Bridgerton (três unidades R$39,90)

Cacau Show: Caixa bombons amor 320g (R$82,99), Coração lacreme zero adição de açúcar 160g (R$41,99) e Mini cubo drageados cereja refrescante 70g (R$16,99)

Doces Importados: um presente incrível para amantes de guloseimas são doces diferentes, que não são encontrados com facilidade no Brasil, como balas coreanas e M&Ms de sabores diferentes. Você pode encontrar diversas opções no Mercado Livre e Amazon

2 - Presentes de autocuidado

Para quem ama seguir uma rotina de autocuidado, não faltam opções. Perfumes e hidratantes nunca saem de moda. Algumas marcas lançaram fragrâncias e kits exclusivos para esse dia dos namorados. Como:

Natura: Festival de Humor e Conexão de Humor (R$139,90)

O Boticário: Kit Malbec (R$119,90) e Kit Lily (R$145,90)

Maquiagens e itens de skin care também são uma boa aposta. Marcas como Quem disse, Berenice? e Eudora tem opções incríveis para as duas categorias.

3 - Acessórios

Joias: em lojas como Vivara e Seth, você encontra diversas opções de brincos, anéis e correntes de prata ou folheados. Esse tipo de presente é eterno.

Relógios ou Óculos: ambas as peças são marcantes e ótimas para presentear, na Chilli Beans e Saint Germain você encontra peças diversas, dentro de uma boa faixa de preço.

4 - Bebidas

Cervejas: Opções também não faltam para os amantes de uma boa cerveja. Lojas como CervejaBox e a marca Krug Bier trouxeram, para o dia dos namorados, kits com diferentes rótulos e taças.

Vinho: Um bom vinho é sempre um presente sofisticado e apreciado. Você pode procurar por opções no Verde Mar e na Grand Cru, que oferecem uma seleção diversificada de vinhos por preços acessíveis e sempre terão profissionais disponíveis para auxiliar na escolha.

5 - Flores

Assim como os chocolates, flores podem parecer uma escolha clichê, mas ao invés de rosas vermelhas você pode presentear com buquês mais criativos. Tulipas e lírios estão super em alta e formam lindos arranjos.

6 - Eletrônicos

Para fugir do convencional e partir para inovação, eletrônicos são uma ótima escolha. Confira algumas ideias:

Alexa: EchoDoc 5ª geração (R$386,10) ou Echo Show 5 (3ª geração - 2023) | Smart display com Alexa (R$584,10)

Lâmpada Inteligente: As lâmpadas smart funcionam através do WI-FI e podem ser controladas através do celular ou da Alexa, com diversas cores para mudar o ambiente. Na amazon você encontra diversas marcas, os preços variam entre R$40 e R$70



7 - Experiências

Uma experiência para o casal viver juntinho é uma das melhores alternativas para presentear, pois foge do convencional e se torna uma memória eterna para os dois. Quem não amaria receber de presente uma viagem, um dia relaxante no spa ou até mesmo um jantar romântico?

8 - Presentes picantes

Para sair da rotina, que tal apimentar um pouco esse 12 de junho? Lingeries, lubrificantes e diferentes brinquedos sexuais, podem melhorar a autoestima do casal e aumentar a chama da relação.

9 - Faça você mesmo

Para amantes de romance, opções não faltam, você mesmo pode fazer um presente e isso ficará eternamente marcado para o casal, aposte em detalhes sobre a história de vocês, para sair do tradicional, como colagens de diferentes papéis e cores, QR Code com músicas, desenhos e bordados.