Nicholas Galitzine é o vocalista de uma banda famosa que se apaixona pela marchand divorciada vivida por Anne Hathaway no longa recém-chegado ao catálogo do Prime Video

É fato notório que Hollywood não costuma tratar bem suas atrizes quando elas chegam aos 40. Apesar de o problema ser histórico, só agora ele passou a ser amplamente discutido, na boleia de artistas maduras que vêm desafiando os papéis impostos a elas.



Anne Hathaway é uma das que decidiram encarar o tema, e o faz dentro e fora das telas em "Uma ideia de você". Aos 41, a atriz assinou contrato para o papel de mocinha apaixonada de filme de romance, algo normalmente destinado a novatas, e na trama se envolve com um rapaz 16 anos mais jovem.



"Eu tenho muita curiosidade em entender o que leva uma pessoa a diminuir outra com base em idade, gênero ou qualquer outro fator. Meu interesse enquanto pessoa é me sentir feliz pelos outros, não o contrário", diz a vencedora do Oscar por "Os miseráveis", em conversa por vídeo.



Por trás do etarismo, muito mais violento quando disparado contra as mulheres, há ainda uma dose de machismo, argumenta Hathaway. É algo que aparece no longa, já que Solène tem sua maternidade posta em xeque por ser uma mulher com uma vida sexual ativa.



"Me sinto sortuda por chegar aos 41 realizada na minha carreira, mas me preocupo com o fato de nem todas poderem dizer isso. Por isso me orgulho de fazer um filme que apresenta um novo arquétipo feminino, o da mãe que não está lá apenas para dar carinho, mas como uma pessoa completa", diz Hathaway.



Adaptação de romance

Estreia desta semana do Amazon Prime Video, "Uma ideia de você" é uma adaptação do romance homônimo da autora americana Robinne Lee – com a diferença de que, nas páginas, as idades do casal apaixonado são ainda mais distantes, 39 e 19 anos.



Hathaway interpreta Solène, uma marchand divorciada que tem dificuldade de superar o ex-marido, que a abandonou por uma mulher mais nova. Quando ele mais uma vez deixa a filha que tiveram na mão, resta à protagonista levar a adolescente ao Coachella, onde a boy band August Moon se apresenta.

Deslocada em meio aos jovens descolados e fashionistas do festival de música, Solène acaba esbarrando em Hayes Campbell, líder do grupo que, desiludido com o amor efêmero que a fama lhe reserva, se envolve com ela. Com uma diferença geracional significativa, eles logo viram alvo de fofocas maldosas por parte de fãs, da mídia e dos próprios colegas de banda.



Poder do amor

Para Hathaway, no entanto, não é como se o filme tivesse uma mensagem. Esta é uma história sobre o poder do amor, ela diz, vendo como efeito colateral as discussões mais aprofundadas que a trama pode levantar.



Seu parceiro de cena é Nicholas Galitzine, "it boy" do momento que causou furor nas redes sociais com as cenas torridamente homoeróticas que protagonizou nos dramas gays "Vermelho, branco e sangue azul" e "Mary & George".



No primeiro, ele vive um príncipe britânico que se apaixona pelo filho da presidente dos Estados Unidos – o galopar de seu corpo enquanto monta a cavalo é entrecortado por amassos intensos entre os dois. No segundo, distante da linha sucessória, tenta seduzir o rei James 1º na corte inglesa do século 17, desfilando nu por quartos e corredores palacianos.

"Uma ideia de você" tem direção de Michael Showalter, que, no começo do século, escreveu a comédia "Mais um verão americano" e, recentemente, dirigiu a elogiada comédia romântica "Doentes de amor".



No novo longa, ele explora a intimidade de seus dois protagonistas sem gravar imagens escandalosas, apelando para uma sensualidade escondida sob gestos mais simples. É como o primeiro beijo de Solène e Hayes, em que ela senta em seu colo enquanto ele toca piano. Como numa valsa, seus lábios dançam até se encontrarem.



"É uma cena muito mais íntima, em que a sutileza dos movimentos move os personagens. É um tipo de fisicalidade que precisa de uma coreografia, para que seja um primeiro beijo impactante", diz Galitzine, acrescentando mais um papel de galanteador no currículo.



“UMA IDEIA DE VOCÊ”

(EUA, 2024, 115 min.) Direção: Michael Showalter. Com Anne Hathaway, Nicholas Galitzine e Ella Rubin. Disponível no Prime Video.