No extinto “De frente com Gabi”, do SBT, a jornalista e apresentadora Marília Gabriela se consagrou como uma das maiores entrevistadoras do Brasil. Mas nem tudo são glórias. Em 1998, Marília ficou de frente com Madonna, o que tornou um dos episódios mais difíceis de sua carreira.

Depois de longa negociação, a apresentadora conseguiu meia hora de entrevista com a cantora, que naquele ano completava 40 anos e lançava o álbum “Ray of light”, após um hiato de seis anos. O bate-papo aconteceu em um restaurante em Nova York escolhido pela própria cantora. Na abertura do programa, a apresentadora contou que a equipe da gravadora foi muito gentil, mas levou meses até conseguir marcar a entrevista. Marília ainda destacou que aquela era a primeira conversa exclusiva para uma jornalista na TV brasileira.

Mas, durante o encontro, Madonna parecia ter dificuldades para compreender as perguntas, chegando a questionar o que Marília queria saber. Além disso, Madonna passou a responder de forma breve e evasiva, dificultando a condução da conversa.

Logo na primeira pergunta, sobre a inclusão do nome Verônica à sua identidade, a conversa travou. Madonna fez perguntas e disse que não entendeu a abordagem. Logo a partir daí, a entrevista se torna em um monótono jogo de perguntas e respostas, com Madonna impaciente e Marília Gabriela desconfortável. A edição contribui para o clima ruim, com diversos cortes secos. "Sempre que recebe esse raio de luz [mencionando a inspiração que a cantora disse ter por estar sobrevivendo à indústria do entretenimento], você transforma seu som e se aproxima do outro lado da Terra. É isso mesmo? O Oriente fica mais com o espírito e o Ocidente se realiza na matéria?", pergunta a entrevistadora.

Confusa, Madonna devolve: "Qual é mesmo a pergunta?". Em outro momento, Marília pede para que a Rainha do Pop cante um mantra. Ela desconversa, diz que cada um tem um mantra e se recusa a cantar.

Outro ponto desastroso do encontro acontece quando Marília pergunta qual é o formato de shows que a cantora mais gosta. "Tem muito dinheiro, produção, promoção e público em espetáculos de mega estrelas como você. Você seria capaz de um pocket show ou o mega estrelato é uma estrada sem volta?". Mas a resposta –"Sim e não" – frustra a entrevistadora, que chega a pedir para Madonna não ser monossilábica.

Quando o assunto é sexo, Gabi pergunta o que ela gosta mais do relacionamento com homens e mulheres. Madonna diz que não entende, fazendo a brasileira mudar de assunto. Até que alguém da produção avisa que é hora da última pergunta.

Ela inicia o seu famoso “bate bola”. Mas, ao perguntar "Madonna por Madonna", uma de suas marcas registradas na entrevista, a cantora quebra o clima. "Madonna ao quadrado", devolve, pedindo que a apresentadora pergunte a outras pessoas o que acham dela, pois prefere não se rotular ou definir.



Trauma



Recentemente, Marília Gabriela contou à Folha de São Paulo que levou anos para superar o incidente, mas que hoje enxerga com outros olhos a situação. "Continuo achando a Madonna um ícone da nossa geração. Passei por aquele perrengue na época, fiquei triste, mais do que aborrecida, e o tempo se incumbiu em diluir a minha lembrança daquele tropeção", disse.

A ocasião é retratada na peça “A última entrevista de Marília Gabriela", em que a jornalista responde a perguntas de seu filho, Theodoro Cochrane. "A semelhança entre uma peça e uma entrevista está na identificação que você estabelece com as pessoas. Ainda acredito que todo mundo é parecido", declarou.

Também em 1998, a Rainha do Pop concedeu uma entrevista para Xuxa, a Rainha dos Baixinhos, em Miami. Apesar de Madonna ter sido mais receptiva aos questionamentos da apresentadora do que com Gabi, ela teve alguns momentos monossilábicos, que fizeram Xuxa demonstrar ainda mais seu nervosismo.