A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, na madrugada desta sexta-feira (3/5) a Operação Tatuí, para buscar materiais e produtos enterrados ou escondidos na areia da Praia de Copacabana. A ação faz parte do esquema de segurança para o show da Madonna, que será realizado neste sábado. Segundo o G1, a prefeitura localizou três facas próximas ao palco.

Ao todo, foram removidas mais de 4 toneladas de resíduos, que incluem uma frigideira, panelas, 32 garrafas d’água, 70 cocos e uma grande estrutura metálica. A operação contou com cerca de 50 agentes e teve apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Companhia Municipal de Limpeza Urbana.

“A gente vem fazendo frequentemente ações nas areias das praias, especialmente também durante a madrugada, justamente para que a gente possa desobstruir o espaço público, não permitir que as pessoas se utilizem da praia como depósito”, explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

“Desta forma, realizamos nesta última madrugada essa primeira grande operação Tatuí com foco na preparação para o show da Madonna, mas é uma operação que a gente costuma fazer constantemente e a gente costuma prender mercadorias, alimentos acondicionados de forma ilegal, sempre com foco no ordenamento urbano”, afirmou.

Esquema de segurança



Ao todo, 3,2 mil policiais vão fazer o patrulhamento em Copacabana durante o show. O policiamento vai contar com 64 viaturas e 65 torres de observação. Os agentes também vão usar drones e câmeras de reconhecimento facial.

As imagens das câmeras de monitoramento da Prefeitura e da Polícia Militar e dos drones da PM vão ser enviadas em tempo real para o centro de controle móvel. Um software vai comparar esses registros com o banco de dados de procurados e foragidos da Justiça. Quando alguém é reconhecido, o sistema aciona um alerta e equipes são enviadas rapidamente ao local.

Também vai ser criado um “cinturão de proteção”, no qual, do Posto 6 ao Leme, todas as ruas transversais à Avenida Atlântica terão barreiras e revistas. As vias vão ser bloqueadas com grades a partir das 11h da manhã de amanhã. Em outras 18 ruas transversais, também a partir das 11 da manhã, o público vai ser revistado com detectores de metais. Nestes pontos ficarão as câmeras de reconhecimento facial.