A vinda de Madonna ao Brasil tem sido acompanhada por uma série de controvérsias e expectativas. Dessa vez, os holofotes estão voltados para os valores exorbitantes envolvidos no cachê da artista e nos custos estimados para garantir o sucesso do evento na Praia de Copacabana. O vídeo de um homem reclamando sobre isso repercutiu nas redes sociais.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal "O Globo", Madonna deve receber mais de R$ 17 milhões por sua apresentação na famosa praia carioca. Convertendo para dólares, o montante se aproxima dos US$ 3,3 milhões. Esse valor, embora possa parecer elevado, representa apenas uma pequena fração da vasta fortuna da cantora, que já ultrapassa os US$ 500 milhões.

Os detalhes sobre os custos totais do evento foram revelados através de documentos enviados pela produtora Bonus Track ao Governo do Rio de Janeiro. Segundo esses registros, a Prefeitura do Rio disponibilizou um patrocínio de R$ 10 milhões para o show de Madonna. No entanto, os gastos totais, incluindo estrutura, logística e demais necessidades para garantir a realização do evento, podem atingir a marca de R$ 59,9 milhões.

Essa cifra impressionante abarca uma série de elementos essenciais, como estruturas físicas, segurança, instalações sanitárias e outros aspectos cruciais para eventos de grande porte. Com o último show da turnê “The Celebration”, que celebra os 40 anos de carreira da artista, marcado para o próximo sábado, dia 4 de maio, a atenção se volta não apenas para a apresentação em si, mas também para os esforços conjuntos da Prefeitura e de grandes empresas privadas que patrocinam o evento.

Com informações do Correio Braziliense