De passagem no Brasil para apresentação da turnê The Celebration Tour no Rio de Janeiro, Madonna surpreendeu os fãs ao compartilhar uma série de memes brasileiros em suas redes sociais. Conhecida por suas músicas de sucesso, estética extravagante e capacidade de se conectar com seu público, a rainha do pop entrou na onda da cultura digital brasileira ao postar uma série de imagens e vídeos humorísticos em seus stories.

Os memes compartilhados pela cantora fazem referência à sua própria carreira, bem como à expectativa para o show que promete agitar a cidade carioca. A vinda da rainha do pop para o Brasil está sendo amplamente comentada e celebrada desde o momento que foi anunciada.

Madonna chegou ao Brasil na manhã de segunda-feira (29/4) para o show que irá realizar na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no sábado (4/5). A apresentação marca o encerramento da The Celebration Tour e promete ser uma verdadeira celebração da música pop.

No domingo (28/4), dois dos três aviões cargueiros da artista pousaram em terras brasileiras, trazendo 270 toneladas de equipamentos. A apresentação no Rio será sua única escala na América do Sul. O público aguardando para a apresentação é de mais de uma milhão de pessoas.

Madonna está hospedada no glamouroso Copacabana Palace, ligado ao palco por uma passarela suspensa, debaixo da qual dezenas de fãs se aglomeram, ansiosos para ver a artista.