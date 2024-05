Um show histórico se aproxima. A diva do pop, Madonna, já está em solo brasileiro e se prepara para o que promete ser o maior show da sua turnê. Se você está em contagem regressiva para o evento, é preciso tomar alguns cuidados extras com a saúde, já que a expectativa é de 1.5 milhão de pessoas aglomeradas, ao ar livre, com horas em pé, caminhadas e também com exposição ao tempo. E mais uma onda de calor sobre algumas regiões do Brasil.

Cristiano Merheb, médico com foco em emagrecimento, rejuvenescimento, longevidade e vida saudável, orienta o consumo de alimentos leves e proteínas antes do show.

“Aposte em uma alimentação balanceada, com carnes magras, ovos, salada e legumes. Antes de sair de casa, faça uma refeição proteica, ela irá retardar o esvaziamento gástrico, levará mais tempo para ser digerida e dará uma maior sensação de saciedade", avisa o médico.

Merheb alerta sobre a hidratação: "Não deixe de beber água e se manter hidratado durante evento. É aconselhável ingerir de 35 ml a 40 ml de água por kg de peso”, recomenda.

A maquiagem para o show: risco do glitter

Quando se fala em estilo, muitas pessoas apostam no glitter e capricham no brilho do rosto. No entanto, vale se atentar para reações adversas que ele pode ocasionar, como explica a dermatologista Letycia Lopes, do Rio de Janeiro.

“Pode ser utilizado no rosto, porém é necessário ficar atento, pois é possível desenvolver alergias e irritações. Caso isso aconteça, a orientação é retirá-lo na hora. Se atente para os sinais, como coceira, prurido e vermelhidão”, pontua a dermatologista que sugere makes leves para o grande dia.

Depois do evento, quando chegar em casa, é imprescindível limpar o rosto e retirar toda a maquiagem. E, caso possível, aplicar um hidratante ou outro produto capaz de acalmar a pele.

“A melhor maneira de retirar uma make, principalmente com glitter, é fazer uma dupla limpeza. Utilize o sabonete ou água micelar e um cleansing oil para que os resíduos sejam completamente removidos”, sugere a médica.

A especialista ainda alerta para que seja verificado o prazo de validade nos rótulos dos produtos utilizados: “O correto é seguir a data de validade impressa nas embalagens, pois cada um possui uma especificidade, e não podemos assegurar seu uso fora desse prazo. Dessa forma, é possível utilizar a maquiagem com segurança e minimizar os riscos de irritações e alergias na pele” , avisa a médica.