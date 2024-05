Wagner Moura será uma das estrelas de 'O Agente Secreto', o novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, de 'Bacurau' e 'O Som ao Redor'

SÃO PAULO - O ator Wagner Moura será uma das estrelas de "O Agente Secreto", o novo filme do diretor Kleber Mendonça Filho, de "Bacurau" e "O Som ao Redor". A obra será um thriller político ambientando no Brasil da ditadura militar, em 1977, que terá ainda Maria Fernanda Cândido no elenco.

A parceria entre os dois era pública desde o final do ano passado, quando Mendonça Filho publicou fotos ao lado do ator, durante uma primeira leitura do roteiro. Agora, o projeto ganha mais projeção internacional após o sucesso de "Guerra Civil", protagonizado por Moura, nas bilheterias americanas.

Ainda em pré-produção, com filmagens agendadas para esse ano e lançamento em 2025, o filme da Cinemascópio será apresentado a executivos no Mercado do Filme em Cannes pela MK2 Filmes, empresa internacional que representa, por exemplo, o vencedor da Palma de Ouro "Anatomia de uma Queda", de Justine Triet.









Moura será Marcelo, um professor universitário na casa dos 40 anos que sai de São Paulo para o Recife durante a semana de Carnaval, tentando se reunir com seu filho. Logo, porém, ele descobre que está sendo seguido e espionado pelos vizinhos em seu novo refúgio.

Este é o primeiro grande projeto ficcional de Mendonça Filho desde "Bacurau", de 2019, que levou o prêmio do júri em Cannes. Nesse meio-tempo, lançou ainda o documentário "Retratos Fantasmas", sobre Recife, sua casa, memórias pessoais e os cinemas da cidade.