Morreu, na noite dessa terça-feira (30/4) em Nova York, o escritor norte-americano Paul Auster. Auster tinha 77 anos e tratava um câncer há cerca de um ano.

A morte foi confirmada por uma amiga do escritor ao jornal The New York Times.

Paul Auster ganhou fama nos anos 1980 com com o livro de memórias A Invenção da Solidão, que falava sobre o relacionamento dele com o pai. Ele também é autor da Trilogia de Nova York. Ao longo da carreira, Auster escreveu mais de 30 livros.

A última publicação de Auster foi o livro Baumgartner, lançado em outubro de 2023.