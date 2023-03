Escritor americano Paul Auster tem câncer, anuncia a esposa

O escritor americano Paul Auster, famoso por seus romances sobre pessoas à margem da sociedade, tem câncer, anunciou sua esposa no sábado.



Auster, 76 anos, está em tratamento no Centro Oncológico Memorial Sloan Kettering de Nova York, publicou no Instagram sua esposa e também escritora, Siri Hustvedt.



"Meu marido foi diagnosticado com câncer em dezembro, depois de passar vários meses doente", escreveu.



"Eu estou vivendo em um lugar que passei a chamar de 'Cancerlandia'".



"Muitas pessoas cruzaram suas fronteiras porque estão ou estiveram doentes ou porque amam alguém, um pai, filho, cônjuge ou amigo que tem ou teve câncer", completou.



Auster escreveu mais de 30 livros que foram traduzidos para mais de 40 idiomas. Em 1982 ele se tornou muito conhecido por "A Invenção da Solidão", memórias inquietantes sobre seu pai.



Depois ele escreveu "A Trilogia de Nova York", sua visão do gênero policial.



Hustvedt não revelou o tipo de câncer que afeta o marido nem o prognóstico.



"Viver com alguém que tem câncer e está sendo bombardeado com quimioterapia e imunoterapia é uma aventura de proximidade e separação", afirmou ela. "Nem sempre é fácil andar nesta corda bamba...".