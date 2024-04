A beleza e o charme do ator Wagner Moura estão conquistando fãs no mundo todo. O baiano é um dos protagonistas de “Guerra Civil”, filme que chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (18/4), mas que estreou em outros países há uma semana. Além de elogios à sua atuação, o galã, que está no ar como o maldoso Olavo de “Paraíso Tropical”, está sendo chamado de “hotness”, que, em português, quer dizer gostoso.

Wagner já tinha conquistado alguns fãs estrangeiros por conta da sua atuação em ‘Narcos’, da Netflix, na qual viveu o traficante Pablo Escobar. Mas a caracterização do personagem não fez jus à sua aparência, frequentemente elogiada pelos brasileiros. Quando saiu o primeiro trailer, os estrangeiros ficaram apaixonados. Mesmo antes de o filme estrear, as redes sociais já estavam tomadas por trechos do trailer mostrando Wagner. O ator até foi tema de uma matéria no site The Daily Beast, intitulada “Podemos falar sobre como Wagner Moura está gostoso em ‘Guerra Civil?’”.

"Mas quando Moura está vestindo sua camiseta azul minúscula, é difícil se importar tanto com o debate ideológico. Por que Joel está usando uma camiseta tão justa e pequena que parece que ele a comprou quando era calouro no ensino médio?", escreveu o jornalista Kevin Fallon. O jornalista ainda disse que é normal ficar fascinado por Wagner ao vê-lo na telona. “ É totalmente básico ficar fascinado por um homem bigodudo e fanfarrão, cujos bíceps saltam por baixo da camiseta e que zomba do perigo enquanto um cigarro pende da boca e uma garrafa de uísque pende do quadril? Total e completamente", afirmou em outro momento.

Foi o que faltava para ele se tornar ainda mais assunto nas redes sociais. "Pessoal, acabei de ver Guerra Civil e foi um filme tão lindo, perturbador, intenso e visualmente deslumbrante. Wagner Moura também é um gostoso", escreveu um perfil. "Desculpa, sinto muito, mas tô presa em no Guerra Civil: Wagner Moura está tão gostoso nesse filme, porque todos os seres humanos concordam. De qualquer forma, Wagner é um ator tão bom e talentoso que merece muitas oportunidades incríveis como essa", elogiou outra.

Wagner Moura is one of the most talented actors around and shows exactly that (and how UNBELIEVABLY HOT HE IS) in Alex Garland’s Civil War. CAST HIM IN EVERYTHING PLEASE. ???????????? pic.twitter.com/Er7wUHeA4Z — Katy Elizabeth Hansen (@katykatyykaty) April 10, 2024

Lots of CIVIL WAR discourse on the timeline, but no one discussing the most important: Wagner Moura HOT!!! — The Pride of Frankenstein (@MarcusKBye) April 14, 2024

Wagner Moura was so hot in this, I mean he's hot in everything, but his energy in this ???? please take me away https://t.co/ez3bnB6JqU — Al Smilo (@alsmilo) April 14, 2024