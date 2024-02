Lançado há quase 20 anos, "Sr. & Sra. Smith" (2005) ficou mais conhecido pelos seus bastidores do que propriamente pela história que contava. É o filme que fez de Angelina Jolie e Brad Pitt um casal – um escândalo para a época, pois ele era marido de Jennifer Aniston. Nesta sexta (2/2), a história ganha sua terceira versão – estreia como série, no Prime Video.

Pois, antes do filme do casal Brangelina, houve a série "Sr. & Sra. Smith" (1996), de curta memória. A produção foi cancelada pela TV americana no nono episódio – os quatro restantes foram exibidos somente em alguns países da Europa. A versão que estreia hoje, inclusive, é mais próxima dela do que do filme propriamente.

Isso porque, no longa, marido e mulher não sabiam da verdadeira profissão um do outro – assassinos profissionais. Trabalhando para agências concorrentes, eles recebem como missão matar um ao outro. Na nova série, assim como na original, eles atuam na mesma agência como uma dupla.

Os novos Jane (Maya Erskine) e John Smith (Donald Glover) não se conhecem. Eles assumirão as identidades do casal-título quando entrarem para uma agência de espionagem. Terão uma casa dos sonhos em Manhattan, dinheiro na conta corrente, uma rotina de viagens pelo mundo. Mas terão missões cabulosas para cumprir. A pegadinha, óbvia desde o início, é que eles irão se apaixonar.



Assassinato por acidente



A exemplo da prestigiosa "Atlanta" (2016-2022), Glover atua aqui como criador e protagonista. No episódio piloto, é por meio da interação do personagem (cujo nome real não sabemos) com uma máquina, que conhecemos um pouco do futuro John Smith. Ele não tem quase nenhum tostão na conta bancária, é bem-humorado e já matou 14 pessoas – uma delas por acidente.

Completamente diferente daquela que se chamará Jane Smith (Erskine). Ela não está com problema algum de dinheiro, é muito organizada, não se importa de mudar de identidade nem em nunca mais ter contato com sua família. Assim, com poucas informações, a série começa. Já na nova casa, cada um ocupa um quarto. John quer conversar; Jane prefere ficar na dela.

Os dois recebem a primeira missão: interceptar uma caixa de papelão que estará na posse de uma senhora. Sem confiar um no outro, saem pelas ruas de Nova York. Enquanto vigiam a presa – primeiramente no metrô, depois em um café, e mais adiante em um parque e durante um espetáculo teatral – vão se conhecendo aos poucos, por meio de mensagens no celular e pela escuta no ouvido.

Reviravolta na história

Logicamente, há uma reviravolta no início da história, e a dupla descobre que a agência da qual não tem nenhuma informação é muito mais perigosa do que imaginava.

Ainda que os episódios se pautem por diferentes missões, há também um arco narrativo maior, que deverá ser explicado mais à frente. Isto porque o prólogo da trama é com outro casal, este, sim, apaixonadíssimo, formado por Alexander Skarsgard e Eiza González. Os dois são abatidos sem dó nem piedade por um assassino cuja identidade deverá ser revelada ao longo da narrativa.

Além deles, "Sr. & Sra. Smith" terá outras pequenas participações de nomes conhecidos: John Turturro, Sarah Paulson, Paul Dano, Úrsula Corberó, Sharon Horgan, Billy Campbell, Ron Perlman e Parker Posey. Esta última terá como parceiro de cena Wagner Moura.



“SR. & SRA. SMITH”

• A série, com oito episódios, estreia nesta sexta (2/2), no Prime Video