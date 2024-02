Artista no topo da lista dos mais ouvidos do país no Spotify em 2023, a cantora Ana Castela encabeça a programação do “esquenta” do evento Carnaval dos Sonhos, neste domingo (4/2), no Mirante Olhos D'Água, a partir das 15h. Também vão se apresentar o cantor Thiago Carvalho, a banda Baianeiros e o Bloco do Maguá.

O carro-chefe é o sertanejo, representado por Ana e Thiago, mas a proposta é a mistura de gêneros. Nesse sentido, pode-se dizer que Baianeiros está em casa. Surgida em 2015 na esteira do bloco que debutou naquele ano, a banda foi criada pelo mineiro Danniel Maestri e o baiano Lelo Lobão, que por 17 anos foi instrumentista do Chiclete com Banana. A música da Bahia está na base do projeto, que engloba diversos outros ritmos.

Além do repertório autoral, Baianeiros vai cantar músicas de Raça Negra, Gusttavo Lima, Jota Quest, Raimundos e Los Hermanos, entre outros. Maestri diz que a salada de gêneros se harmoniza na forma como a banda toca, com pegada dançante e espírito carnavalesco.

“Vamos mostrar músicas próprias, como 'Baianeira', lançada no final de dezembro com participação do MC Braz, que já está com 250 mil visualizações no YouTube e segue bem executada no Spotify. O repertório tem sucessos da música sertaneja e do axé, tudo dentro da nossa forma de tocar, mais animada. É uma proposta de mistura mesmo”, afirma.

Lelo Lobão e Danniel Maestri garantem que música sertaneja combina com axé Instagram/reprodução

Lelo Lobão conta que o Baianeiros surgiu no momento em que ele se mudou de Salvador para a capital mineira. “Era um momento de efervescência do carnaval de rua em Belo Horizonte. Pensamos em trazer um pouco da energia da folia de Salvador para cá. A gente achou que seria algo só para os vizinhos do bairro Castelo, onde moramos, mas foram quase mil pessoas já no primeiro desfile”, aponta.



Energia baiana

Um bar local abriu as portas para ensaios do bloco e isso acabou por se configurar no embrião da banda, oficializada no final de 2015. “No início, o foco era mais a música baiana, mas com o tempo fomos agregando outros ritmos, sempre tendo como proposta a coisa da festa e da energia”, diz o músico.

A folia será intensa para o Baianeiros. No mesmo dia em que participa do Bloquinho da Ana Castela, a banda se apresenta em São José da Lapa e em Betim. No sábado (3/2), estará no desfile do Bloco Amigos do Urubu, em Belém (PA).

Já o bloco Baianeiros, propriamente dito, terá dois desfiles em BH: no domingo de carnaval (11/2), no bairro Castelo, e na terça-feira (13/2), na Avenida Amazonas, no Centro da capital.

Thiago Carvalho chega à festa de domingo credenciado por sucessos que somam milhões de visualizações no YouTube e plays no Spotify, como “Eu vou beber, eu vou beijar”, “Arranhando azulejo” e “Beijoqueira”. Já o Baile do Maguá, criado em 2017 pelo cantor e compositor mineiro Gustavo Maguá, traz a banda que passeia por samba, pagode e axé, entre outros gêneros.

Estrela da programação, Ana Castela é um dos nomes mais populares da nova geração da música brasileira. Dona dos hits “Pipoco” e “Boiadeira”, a cantora de Sete Quedas (MS), de apenas 20 anos, contabiliza números expressivos nas plataformas de streaming, que ultrapassam 15 milhões de ouvintes mensais, e nas redes sociais, com mais de 20 milhões de fãs.

O festival Carnaval dos Sonhos vai de 9 a 13 de fevereiro, no Mirante Olhos D'Água. Apresentando-se como “after” da folia de rua de BH, terá shows de Ivete Sangalo, Jorge & Mateus, Wesley Safadão, Baile do Dennis, Sorriso Maroto, Ludmilla, L7nnon, Pedro Sampaio, Gustavo Mioto, Saulo, KVSH e Tuca Fernandes. Mais informações em instagram.com/carnavaldossonhosbh.

BLOQUINHO DA ANA CASTELA



Com shows de Ana Castela, Baianeiros, Thiago Carvalho e Baile do Maguá. Domingo (4/2), a partir das 15h, no Mirante Olhos D'Água (Rua Gabriela de Melo, s/nº, Olhos D'Água). Ingressos: de R$ 170 a R$ 340, à venda na plataforma Sympla. Classificação etária: 14 anos.

OUTRAS FOLIAS



>>>BESOURINHOS

Beatles para crianças!. No domingo (4/2), às 9h30, o bloco Besourinhos faz seu cortejo na Praça Comendador Negrão de Lima, no bairro Floresta. A homenagem ao quarteto de Liverpool mistura guitarra, tamborins, baixo e repiques em repertório recheado de hits, como “She loves you”, “I wanna hold your hand” e “Twist and shout. Este ano, o Besourinhos foi convidado pelo Consulado Britânico em Belo Horizonte para uma parceria institucional.

>>>FEIRA ENDOSSA

Neste sábado (3/2), tem despedida da Feira de Carnaval Endossa, na calçada da Rua Sergipe, 1.179, na Savassi. Das 16h às 18h, vai se apresentar o DJ Ed, da festa @bsurda. Das 10h às 19h, as marcas Mercado da Polly, Lu Lugão, Tchaca na Butchaca, Gabiroba, É Para Brilhar, Maria Piranha, Dona Can, Natália Bezerra Ateliê e Ba Acessórios de Carnaval exporão produtos criados para os foliões.