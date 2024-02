Espetáculos dramáticos, como "O sonho de um homem ridículo", solo de Leo Horta, atraíram mais espectadores do que as comédias na temporada 2024

Quando estreou a 49ª edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, no último dia 4 de janeiro, o Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc), responsável pelo evento, estimou atrair um público de 200 mil pessoas até o próximo domingo (4/2), quando se encerra a programação.

Não se pode considerar uma ambição utópica. No ano passado, o balanço final da Campanha apontou 130 mil ingressos vendidos, superando largamente a cautelosa expectativa de 50 mil, traçada ainda no contexto de recuperação da pandemia.

Neste 2024, contudo, o cenário é diferente. Contas feitas até aqui, o Sinparc calcula fechar esta Campanha com no máximo 170 mil bilhetes vendidos. “A gente observou alguns fatores que não esperávamos”, diz o coordenador-geral da Campanha, Dilson Mayron.

Cidade vazia

“Por exemplo, de modo geral, no comércio, as vendas no final do ano passado e no começo de 2024 não foram tão boas. Também sentimos que, ao contrário de 2023, Belo Horizonte ficou mais vazia neste janeiro, porque muitas famílias viajaram. E um terceiro fator foi o aumento no preço do ingresso”, cita.

No ano passado, a entrada custava R$ 20. Neste ano, o preço promocional é de R$ 25. “Querendo ou não, isso acaba impactando no bolso de muita gente”, afirma Dilson.

Os ensaios de blocos de carnaval nas ruas da capital mineira também teriam afetado o percentual final de público da Campanha, segundo o coordenador-geral do evento. Ele conta que recebeu reclamação de pessoas que não conseguiram chegar a tempo aos teatros porque havia ensaios nas ruas, dificultando a mobilidade.



Mobilidade comprometida

“O povo tem reclamado muito que, dependendo do bairro de onde se sai, há uma dificuldade enorme para chegar ao Centro, por causa dos ensaios, e a prefeitura não solta uma relação desses blocos que estão saindo antes do carnaval”, afirma Dilson.

“Essas pessoas chegaram atrasadas, ou sequer foram ao espetáculo. Então, eu acho que a prefeitura deveria ter um pouco mais de critério nessas coisas. Não sei, quem sabe fazer um post nas redes sociais informando qual bloco está ensaiando ou se tem bloco desfilando no dia”, acrescenta.

Procurada pela reportagem, a Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur), responsável pela organização dos cortejos dos blocos de rua, informou por meio de sua assessoria que não tem gestão em relação aos ensaios de blocos que ocorrem na cidade.

Em nota, a Belotur afirmou que a “atividade de ensaio de bloco de carnaval – reunião dos componentes da bateria, com seus instrumentos, para aprendizado musical, treino de ritmos – pode ser realizada em logradouro público sem a necessidade de obter a Autorização de Evento, sendo entendida como manifestação artística ou cultural, desde que atenda às condições previstas na legislação pertinente” e que é de responsabilidade da empresa apenas “a organização dos cortejos dos blocos de rua que ocorrem no período oficial de carnaval de Belo Horizonte”.

Mesmo com todos os problemas citados, não se pode dizer que esta edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança malogrou. Figurinhas carimbadas na programação, como “Acredite, um espírito baixou em mim”, de Ronaldo Ciambroni; e “Perigo! Mineiros em férias”, de Rogério Falabella; reuniram seu público cativo em todas as apresentações que fizeram (o primeiro espetáculo contou com sete apresentações durante a Campanha e o segundo foi encenado quatro vezes).

Preferência por dramas

Se no ano passado, os espetáculos infantis foram os que reuniram maior número de espectadores, com sessões lotadas de “Chapeuzinho Vermelho – O musical” e a abertura de novas sessões, em 2024 foram os dramas que caíram no gosto do público.

“Maio, antes que você me esqueça”, de Jair Raso, com Ílvio Amaral e Maurício Canguçu; e “O sonho de um homem ridículo”, adaptação de conto homônimo de Dostoiévski, dirigida por Alexandre Kavanji e encenada por Leo Horta, foram alguns dos espetáculos mais procurados.

No primeiro, Ílvio Amaral e Maurício Canguçu interpretam, respectivamente, pai e filho num contexto em que o progenitor está acometido pelo Alzheimer e prestes a esquecer o filho. Já em “O sonho de um homem ridículo”, um melancólico personagem se vê mergulhado na culpa de se comportar de maneira insensível, beirando a crueldade em alguns casos.

Isso não quer dizer que as comédias foram rejeitadas. O solo de Gorete Milagres, “Filomena – 30 anos de peleja”, em que ela repassa a trajetória da doméstica Filó, dona do bordão “Ô, coitado!”, garantiu um teatro quase lotado nas duas sessões que fez no Sesc Palladium. A peça tem sua última sessão na Campanha neste sábado (3/2), no Teatro Sesiminas.

“Não conseguimos reunir os 200 mil espectadores que esperávamos, mas estamos chegando ao final com um saldo muito positivo”, avalia Dilson. “Se pararmos para pensar, 130 mil, 150 mil, 170 mil pessoas é muita gente. E conseguimos isso mesmo com todos os problemas que tivemos. Então tenho para mim que foi uma grande vitória”.