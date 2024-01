Leo Horta no monólogo "O sonho de um homem ridículo", de Dostoiévski, em cartaz amanhã no Teatro Feluma

Em 2023, integrantes do Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais (Sinparc) estavam apreensivos ao lançar a 48ª edição da Campanha de Popularização do Teatro e da Dança. A expectativa era vender 50 mil ingressos. O balanço final, contudo, mostrou que o evento atraiu 130 mil pessoas.



Para a edição de 2024, que começa nesta quinta-feira (4/1) e segue até 4 de fevereiro, os organizadores esperam alcançar 200 mil pessoas. Para isso, apostam em 113 atrações – 77 espetáculos de teatro adulto, 30 infantis e seis de dança. Ingressos já estão à venda no site (vaaoteatromg.com.br) ou nos postos do Sinparc por R$ 25.



A largada caberá ao espetáculo infantil “As aventuras de Buzz, Wood e Jessi”, da Mãos de Fada Produções. Baseada na série “Toy Story”, em que brinquedos ganham vida longe do olhar humano, a peça dirigida por Bruno Righi estará em cartaz nesta quinta, às 15h, no teatro do Pátio Savassi.



Amanhã, também haverá sessões de “A Liga da Justiça vs Coringa”, da mesma companhia e do mesmo diretor; “O grande Vale dos Dinossauros”, de Lúcio Barbosa Nunes; “3 porquinhos – A clássica história”, de Roberto de Freitas; e “Os Vingadores”.



“Ano passado, aconteceu algo que eu nunca tinha visto: peças infantis tiveram ingressos esgotados, com sessões extras”, lembra Dilson Mayron, coordenador-geral da campanha. “Não ficaria surpreso de ver isso se repetir”, acrescenta.



A agenda adulta também começa na quinta-feira. Às 19h, no Teatro Estação BH, ela será aberta com “O homem do caminho”, de Plínio Marcos (1935-1999), com direção de Eduardo Moreira. O monólogo, estrelado por Carluty Ferreira, transita pelo humor e ironia para enfatizar que a liberdade é o principal antídoto às amarras do conservadorismo.

Às 20h, no Teatro Feluma, o monólogo "O sonho de um homem ridículo" leva para o palco a adaptação de um texto do escritor russo Dostoiévski.

A programação traz de volta velhos conhecidos do público, como “Acredite, um espírito baixou em mim”, com Ilvio Amaral e Maurício Canguçu; “Francisco de Assis – Do rio ao riso”, com Carlos Nunes; e “O auto da Compadecida”, do grupo Maria Cutia.

Novidades na programação



Há espetáculos que nunca foram montados na campanha, como “O toró, de Shakespeare”, adaptação da peça “The tempest”, do bardo inglês; “O amante”, de Harold Pinter, com direção de Luiz Otavio Carvalho; e “O sonho de um homem ridículo”.



“A campanha é um projeto muito democrático. Ela recebe todo tipo de espetáculo, desde que se cumpram alguns itens”, diz Mayron. “Pedimos que a peça já tenha sido montada ao menos duas vezes durante o ano passado e que profissionais envolvidos tenham o registro de ator no DRT”, informa. Com essa exigência, não há brecha para espetáculos montados apenas para o evento.



“É importante que as pessoas façam suas apresentações durante o ano para movimentar o roteiro cultural da cidade. Senão, como atores vão trabalhar? Como é que os diretores, cenógrafos e figurinistas vão trabalhar?”, afirma.



A 49ª edição deve movimentar cerca de R$ 1,5 milhão, de acordo com Mayron. “É muita gente: taxistas, restaurantes, lanchonetes, profissionais que tomam conta dos carros, pipoqueiros… Além disso, tem os técnicos, atores, cenógrafos, iluminadores. São mais de 2 mil pessoas. Sem contar que parte do dinheiro vai para pagar imposto”, conclui.

49ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA

Desta quinta-feira (4/1) a 4/2. Programação completa: vaaoteatromg.com.br. Ingressos: R$ 25, nos postos do Sinparc e no site. Valores diferenciados nas bilheterias dos teatros. Postos no Shopping Cidade (Rua Tupis, 337, Centro, piso GG, loja 5), de segunda a sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h; e no Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, São Pedro, piso L3), de segunda a sábado, das 12h às 19h, domingo, das 14h às 18h.

NESTA QUINTA (4/1)

15h: “As aventuras de Buzz, Wood e Jessi”

Teatro do Pátio Savassi (Av. Contorno, 6.061, São Pedro)

16h: “A Liga da Justiça vs Coringa”

Teatro do Pátio Savassi

16h: “O grande Vale dos Dinossauros”

Funarte (Rua Januária, 68, Centro)

16h30: “3 porquinhos – A clássica história”

Teatro do Padre Machado (Av. Contorno, 6.475, Savassi)

17h10: “Os Vingadores”

Teatro do Pátio Savassi

19h: “O homem do caminho”

Teatro Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris)

20h: “O sonho de um homem ridículo”

Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7ª andar, Centro)

20h: “Família pão com ovo”

Teatro da Assembleia (Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho)

20h: “O dia em que Alfredo virou a mão”

Teatro Marília (Av. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia)

20h: “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”

Teatro da Biblioteca Pública (Praça da Liberdade, 21, Funcionários)

20h: “Pouso forçado, uma história de amor”

Teatro do Padre Machado