"O animal agoniza", estrelado pelo ator guilherme colilna, é a atração de hoje a domingo, no Teatro da Cidade, com sessões sempre às 20h

Para fechar a 49ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança, a programação conta com 48 espetáculos em cartaz, neste final de semana, entre peças infantis, adultas, musicais e performance de dança.

Para os pequenos, serão montadas, entre outras, "Liga da Justiça vs Coringa", da Mãos de Fada Produções; "A pequena sereia", da Cyntilante Produções; "A vaquinha Lelé", da Duart Produções; "As aventuras de Buzz, Wood e Jessi", também da Mão de Fada Produções; "Chapeuzinho Vermelho – O musical", também da Duart Produções Artisticas; e "O grande vale dos dinossauros", da Capa Égua Produções, que faz sua estreia na campanha.

No rol das comédias, estão “Acredite, um espírito baixou em mim” e "2 casais em maus lençóis", de Mauro Alvim; "A empregada quase perfeita", de Ronaldo Ciambroni; "As vizinhas em guerra", de Renato Millani; "Como vencer a burocracia sem ter um infarto", de Ilvio Amaral; "Desesperados", de Maurício Canguçu e Diego Krisp; "Filomena - 30 anos de Peleja", "Perigo! Mineiros em férias", entre outros.

Entre as peças de drama, “Aquela que eu (não) fui”, da Cia. Luna Lunera; "Como se fosse a Casa"; de Eduarda Fernandes; "Fred e Laura", de Thomaz Cannizza; e "O animal agoniza", de Rita Clemente. Já os espetáculos de dança e cênico-musicais são “Cabaré Lidô", de Marco Amaral; e "Flores de coragem- Mimulus 30 anos", da Mimulus Cia de Dança; e “Chico Rosa”, de Jair Raso.



Encontro musical



“Chico Rosa”, aliás, é uma das apostas para essa reta final da Campanha. O espetáculo propõe um inusitado encontro entre Chico Buarque (vivido por Daniel Maia) e Noel Rosa (papel de Luiz Rocha), numa mesa de bar, os dois falam sobre música, samba e, claro, interpretam os sucessos de cada um dos dois.

“Esse é um dos espetáculos que não é de comédia, mas está com um apelo popular muito forte”, diz Dilson Mayron, o coordenador-geral da Campanha. “É uma peça que se apresenta somente neste último final de semana da Campanha e que está vendendo bastante”.

Diferentemente de edições anteriores à pandemia, quando a Campanha ensaiou a criação de um nicho de programação de peças mais elaboradas em determinados teatros (CCBB-BH, Sesc Palladium e Palácio das Artes), neste ano a distribuição dos espetáculos entre as casas está mais pulverizada.

“Na verdade, é o próprio produtor do espetáculo que vai procurar os espaços para apresentar. Não é uma escolha da Campanha”, afirma Dilson. “A gente apresenta os teatros parceiros e cada produtor tem que correr atrás para poder avaliar o preço e a disponibilidade do local para entrar com o espetáculo. Sempre foi assim. Se o cara avalia que pode pagar um Palácio das Artes e que consegue colocar um público compatível com a capacidade de lá, é ele quem deve correr atrás. Se não, ele procura espaços menores”, diz.

PROGRAME-SE



TEATRO INFANTIL



• "A Liga da Justiça vs Coringa", de hoje a domingo, às 16h, no Teatro Pátio Savassi (Av. Contorno, 6.061, São Pedro)

• "A pequena sereia", domingo, às 16h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes)



• "A vaquinha Lelé", hoje, às 16h, no Teatro Padre Machado (Av. do Contorno, 6.475, Savassi); e domingo, às 16h, no Teatro Estação BH (Av. Cristiano Machado, 11.833, Vila Cloris)



• "As aventuras de Buzz, Wood e Jessi", de hoje a domingo, às 15h, no Teatro Pátio Savassi



• “Chapeuzinho Vermelho – Musical”, amanhã e domingo, às 16h, no Teatro Padre Machado



• "O grande vale dos dinossauros", hoje, às 16h; amanhã e domingo, às 14h e 16h; na Funarte (Rua Januária, 68, Centro)

TEATRO ADULTO



• “Acredite, um espírito baixou em mim”, hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 18h; no Cine Brasil Vallourec (Av. Amazonas, 315, Centro)



• “Aquela que eu (não) fui”, hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 19h; no Teatro Marília (Av. Prof. Alfredo Balena, 586, Santa Efigênia)



• "2 casais em maus lençóis", hoje, às 21h, no Teatro Padre Machado



• “A empregada quase perfeita”, amanhã, às 21h; e domingo, às 19h30, no Teatro Estação BH



• “As Vizinhas em Guerra", amanhã, às 19h; no Teatro Estação BH



• “Cabaré Lidô”, hoje e amanhã, às 20h30; domingo, às 19h30; no Galpão de Ideia (Rua Uberlândia, 413, Carlos Prates)



• “Chico Rosa”, hoje e amanhã, às 20h; domingo, às 19h; no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro)



• “Como se fosse a casa”, de hoje a domingo, às 20h, no Centro Cultural Casa da Voz (Rua Raul Pompéia, 111, São Pedro)



• “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”, hoje e amanhã, às 20h; e domingo, às 19h; no teatro da Biblioteca Pública (Praça da Liberdade, 21, Funcionários)



• "Desesperados", hoje, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas



• "Filomena – 30 anos de Peleja", amanhã, às 20h, no Teatro Sesiminas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia)



• "Flores de coragem – Mimulus 30 anos", domingo, às 19h; no Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro)



• “Fred e Laura”, hoje, às 19h; e domingo, às 19h; no Palácio das Artes (Sala Juvenal Dias)



• “O animal agoniza”, de hoje a domingo, às 20h, no Teatro da Cidade (Rua da Bahia, 1.341, Centro)



• "Perigo! Mineiros em férias", hoje, às 21h; e domingo, às 19h, no Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro)

49ª CAMPANHA DE POPULARIZAÇÃO DO TEATRO E DA DANÇA



Até domingo (4/2), em diversos espaços da cidade. A programação completa pode ser conferida no site vaaoteatromg.com.br. Os ingressos podem ser adquiridos nos postos da Sinparc ou pelo site, por R$ 25; nas bilheterias dos teatros, os valores são diferentes, determinados pela direção de cada espaço. Postos de venda no Shopping Cidade (Rua Tupis, 337, Centro, piso GG, loja 05, em frente ao cinema), sexta e sábado, das 10h às 19h, e domingo, das 10h às 18h; e no Shopping Pátio Savassi (Av. do Contorno, 6.061, Funcionários, piso L3, no foyer do teatro), sexta e sábado, das 12h às 19h, e domingo, das 14h às 18h.