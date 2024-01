Ilvio Amaral e Maurício Canguçu na peça "Maio, antes que você me esqueça", atração de quarta (10/1), no Teatro Feluma

A Campanha de Popularização do Teatro e Dança se mantém firme no propósito de fomentar as artes cênicas em Belo Horizonte. São 49 anos praticamente ininterruptos – hiatos ocorreram somente por motivo de força maior, como a pandemia em 2021.

Há novidades na programação. Contudo, boa parte dos espetáculos é velha conhecida do público. Quem nunca ouviu falar do fenômeno “Acredite, um espírito baixou em mim”, que estreou em 1998 e bateu 3 milhões de espectadores, “Guaraparir, ou “Perigo! Mineiros em férias”? Pois essas comédias se mantêm atuais, graças ao esforço dos diretores, atores e produtores Ilvio Amaral e Maurício Canguçu.

Ilvio Amaral participa da campanha há 46 anos e Canguçu estreou no evento em 1998. Na edição de 2024, eles estão juntos – como diretores ou atores – em cinco montagens. Entre elas, “Espírito...”, “Guaraparir” e “Mineiros...”.

“Cuidamos diariamente desses espetáculos, este é o segredo”, revela Ilvio Amaral. “Todo fim de ano, fazemos reunião com as equipes de cada peça para rever as cenas, mudar o figurino e o cenário. Sempre que fechamos uma temporada, trocamos e reformamos tudo para não cairmos na mesmice e nem nos acomodarmos”, informa.

“Se acontecer de uma pessoa se sentir acomodada por estar há um bom tempo na mesma peça, nós a chamamos no canto e perguntamos se há, de fato, interesse em continuar. Porque se tiver, não pode demonstrar que está desgastada com o espetáculo”, comenta Canguçu.





Férias renovadas



A repaginada mais recente promovida pela dupla ocorreu em “Perigo! Mineiros em férias”, que estará em cartaz neste fim de semana no Teatro Francisco Nunes. Escrita por Rogério Falabella, a comédia estreou em 1999, tendo o próprio Falabella como diretor.

As confusões em que se mete o estressado funcionário público que aluga casa em Guarapari para descansar com a família fisgaram o público já na primeira montagem. Em 2011, o espetáculo havia sido apresentado 600 vezes, assistido por 200 mil pessoas.

Nesta edição da Campanha, a peça chega diferente, com novo elenco, texto atualizado e, mais importante, sob nova direção.

“Qualquer diretor, quando pega um texto, mesmo que esse texto já tenha sido montado, vai dar uma outra interpretação a ele”, diz Amaral.

Vaudeville para a família

O caminho que a dupla escolheu foi o teatro vaudeville. Embora tenha surgido para entreter o público masculino no final do século 19, acabou se transformando em gênero para toda a família, mesclando dramatizações, humor, performances corporais e números de música.

“O texto do Rogério é muito bem amarrado, aquela comédia de situações. Nosso objetivo é fazer com que o público possa gargalhar do início ao fim”, diz Maurício Canguçu.

O novo elenco reúne Carolina Cândido, Clarice Carvalho, Isadora Reis, Diorcélio Antônio, Leandro Bolina e Olavino Marçal. Os atores nunca trabalharam juntos, mas, já nas primeiras leituras do texto, houve o entrosamento que Amaral e Canguçu buscavam.

Outros espetáculos da Campanha também apostam no elenco afinado – sobretudo as comédias, que se destacam este ano. Além de “Perigo! Mineiros em férias”, neste fim de semana haverá sessões de “Vizinhas em guerra”, “Como conquistar seu príncipe encantado”, “Como vencer a burocracia sem ter um infarto”, “Família pão com ovo”, “Como desencalhar depois dos 30” e “Acredite, um espírito baixou em mim”.

De acordo com Mauricio Canguçu, comédias são sucesso em todos os lugares. “Talvez porque a vida não seja muito simples e nem fácil de ser vivida. Acho que comédia tem essa coisa de fazer a pessoa desopilar o fígado, o que é maravilhoso”, conclui o ator, diretor e produtor.

PROGRAME-SE





“Perigo! Mineiros em férias”

Nesta sexta (5/1) e sábado (6/1), às 21h; domingo (7/1), às 19h. Teatro Francisco Nunes (Av. Afonso Pena, 1.321, Centro). Maurício Canguçu e Ilvio Amaral dirigem a peça. R$ 25 nos postos do Sinparc.

“Acredite, um espírito baixou em mim”

Nesta sexta (5/1) e sábado (6/1), às 20h; domingo (7/1), às 18h. Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A dupla dirige a peça e integra o elenco. R$ 25 nos postos do Sinparc.

“Maio, antes que você me esqueça”

Dia 10/1, às 21h, no Teatro Feluma (Alameda Ezequiel Dias, 275, 7º andar, Centro). A dupla dirige e integra o elenco. R$ 25 nos postos do Sinparc.

“Guaraparir”

Dia 26/1, às 21h, no Grande Teatro Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). A dupla dirige a peça. R$ 25 nos postos do Sinparc.

“Velório à brasileira”

Dia 4/2, às 20h, no Sesc Palladium (Rua Rio de Janeiro, 1.046, Centro). A dupla integra o elenco. R$ 25 nos postos do Sinparc.