Um cortejo com oito grupos de Folia de Reis da capital e interior, mais a participação dos músicos Maurício Tizumba e Pereira da Viola, encerra neste sábado (6/1), às 18h, a programação de Natal da Praça da Liberdade. O encontro visa celebrar a visita dos Três Reis Magos a Jesus Cristo e terá um presépio humano, na entrada do Palácio da Liberdade.

O Dia de Reis é celebrado tradicionalmente em 6 de janeiro e remonta, segundo a tradição cristã, à visita dos Três Reis Magos, que viajaram do Oriente para conhecer Jesus, 12 dias após seu nascimento, em Belém.

Tizumba explica que a Folia de Reis é uma comemoração popular e faz parte da tradição brasileira, com forte presença em Minas Gerais. “Vamos nos reunir no prédio do Iepha (Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais), na Praça da Liberdade e, por volta das 18h, sairemos em cortejo, com cada folia tocando à sua maneira e proporcionando uma energia muito bonita para a despedida das luzes da praça. Iremos em cortejo até o Palácio da Liberdade.”

O multiartista mineiro participa da celebração desde o primeiro encontro, realizado em 2021, ainda durante o período pandêmico. “Neste ano, as folias sairão juntas, em um cortejo que durará por volta de duas horas e meia, com grupos da capital e do interior. Quando se faz cortejo, cada folia entra cantando a sua música, porque ali já existe uma história muito bonita”, explica Tizumba. “Há anos eles vêm cantando essa tradição que é quase uma peça de teatro, um musical realizado à noite, ao ar livre, algo muito bonito de se ver”, acrescenta o artista.

Encontro com Jesus

A Folia de Reis chegou ao Brasil com os portugueses, durante o período colonial. “Embora muitos pensem assim, ela não é africana, mas se tornou uma coisa afro no Brasil, com os negros colocando tambores, danças e sapateado”, detalha Tizumba.

O artista conta que a tradição da Folia de Reis de ir de casa em casa é como se fossem os Três Reis Magos procurando o Menino Jesus para lhe dar os presentes. “Quando chegam às casas que têm presépios e encontram o Menino Jesus, eles tocam, cantam, se ajoelham e recitam. Teremos, então, um presépio vivo na entrada do Palácio da Liberdade, no qual vamos parar, tocar e cantar.'



Tizumba destaca o convidado especial desta edição: “É um grande folião e violeiro, que vem lá do Vale do Mucuri, o genial Pereira da Viola.”

Fé compartilhada

Para o violeiro Pereira, é importante salientar o quanto o projeto é significativo, assim como a ideia do cortejo no Dia de Reis. “Ainda estamos com aquele espírito de Natal e a esperança de que o ano novo seja melhor. É um momento especial, no qual podemos promover essa interatividade com as Folias de Reis que estarão presentes na Praça da Liberdade. Vamos interagir com elas e, em algum momento, propor algo juntos.”

Pereira conta que é a primeira vez que participa do projeto. “Fui convidado para estar com Tizumba, uma grande referência para mim. Vou fazer aquilo que faço todo ano, que é cantar Folia de Reis na minha comunidade, a Quilombola São Julião, no Vale do Mucuri. Já é uma tradição minha, pois todo começo de ano inicio lá, há cerca de 20 anos.”

O violeiro ressalta que, mesmo distante da sua comunidade, continuará sua missão amanhã. “Todo dia 6 de janeiro faço essa grande reverência aos Três Reis Magos e ao nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a perspectiva de que essa força maior que vem do alto possa amparar o ano, trazendo felicidade, alegrias, paz, amor e fraternidade. É isso que sinto que esse ambiente me proporciona.”

No cortejo deste sábado, Pereira esclarece que, normalmente, os grupos têm seus mestres, que são os puxadores. “Quanto às melodias, elas já fazem parte do meu cotidiano. Em algum momento, tanto eu quanto Tizumba faremos alguma coisa do nosso trabalho e, com certeza, tocarei trechos da nossa folia. Das folias tradicionais, cantarei alguns versos e chamarei o povo para cantar junto conosco. O espírito é de interatividade, fazer essa elevação espiritual, a interatividade com a espiritualidade, no momento de elevar nossos pensamentos e sentimentos para um mundo melhor.”

Participarão do cortejo, entre outros, a Folia de Santos Reis (Conjunto Paulo VI), Pastorinhas da Tapera, Folia de Santos Reis e São Sebastião com Proteção de São José, Folia de Reis de Dona Guidinha e Folia de Santos Reis (Vespasiano).

MAURÍCIO TIZUMBA, PEREIRA DA VIOLA E FOLIAS DE REIS



Neste sábado (6/1), a partir das 18h, no encerramento da programação de Natal da Praça da Liberdade. Acesso gratuito.