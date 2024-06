Junho é conhecido como Mês do Orgulho LGBTI+ no mundo inteiro

Você já ouviu alguém perguntando “Por que existe Orgulho LGBT se não tem o Orgulho Heterossexual?”. Eu já. Se você também escuta isso, vamos entender as informações que nos ajudam a responder a quem perguntar. Acredite, isso não é óbvio para todo mundo. Existe quem pergunte por preconceito, já querendo invalidar o movimento, mas há quem somente não entenda por falta de informação. Vamos focar nesse último perfil, já que não vale a pena dar atenção ao primeiro.

O uso da palavra ‘orgulho’ nas Paradas do Orgulho LGBTI+ e em outros eventos e comunicações sobre nossa comunidade tem um sentido muito importante: orgulho em oposição à vergonha que sempre nos foi imposta. Pessoas que se identificam como LGBTI+ enfrentam discriminação e desigualdades em todo o mundo. Em nossas famílias, escolas, igrejas e espaços de trabalho é muito comum que digam direta ou indiretamente que não podemos ser quem somos. Isso pode levar a uma sensação de vergonha e isolamento.

Orgulho LGBTI+ é uma resposta saudável e positiva a essa discriminação. Sentir orgulho de quem somos nos fortalece como indivíduos e como comunidade, nos ajuda a afirmar nossas identidades com confiança e autoestima e ainda tem o objetivo de promover o respeito à diversidade sexual e de gênero.

Usar o Orgulho como palavra contrária à Vergonha é essencial para alcançar esses objetivos. Vergonha é uma emoção dolorosa que muitas pessoas LGBTI+ sentem por causa da discriminação e do estigma associado às nossas identidades. A vergonha pode levar a problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, além de afetar a autoestima e as relações pessoais.

Quando as pessoas LGBTI+ são encorajadas a se orgulhar de quem são, elas podem superar a vergonha e as consequências negativas associadas a ela. Portanto, é importante apoiar e promover o Orgulho LGBTI+ para caminhar na direção de uma sociedade inclusiva e respeitosa para todas as pessoas.



História das Paradas do Orgulho LGBTI+



A história das Paradas do Orgulho LGBTI+ teve início em 28 de junho de 1969, em Nova York, nos Estados Unidos. A comunidade LGBTI+ decidiu se manifestar após a prisão arbitrária de frequentadores do bar Stonewall Inn. Esse episódio ficou conhecido como a Revolta de Stonewall e marcou o início do movimento moderno de luta pelos direitos LGBTI+. Outros movimentos e eventos em busca dos direitos

LGBTI+ já aconteciam em diversos formatos, mas após esse caso emblemático, eventos em todo o mundo passaram a celebrar o aniversário da Revolta de Stonewall. Assim nasceram as Paradas do Orgulho e o dia 28 de junho passou a ser reconhecido como o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+.

No Brasil, a primeira Parada LGBTI+ aconteceu em 1997, em São Paulo. Hoje, ela é considerada a maior Parada do Orgulho do mundo, com milhões de participantes todos os anos. Além dela, diversas outras cidades do país também passaram a realizar paradas, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Curitiba, entre outras.

Mais recentemente, cidades menores e nos interiores dos estados brasileiros também começaram a fazer suas Paradas. O mesmo acontece em outros países. Há grande concentração de Paradas do Orgulho no mês de junho, mas é possível encontrar eventos durante todo o ano. Em Belo Horizonte, a próxima Parada do Orgulho LGBTI+ será realizada dia 21 de julho, com organização da CELLOS MG.

Ainda há muito a ser feito para garantir a igualdade de direitos e o respeito à população LGBTI+. A realização das Paradas é apenas uma das ações necessárias para promover a inclusão e a justiça social. É preciso continuar lutando e resistindo, com orgulho e cotidianamente, contra a discriminação e a violência que ainda persistem.

_____

Quer conversar mais sobre o tema? Eu sou o Léo Drummond, diretor da Diversifica, e falo sobre diversidade e inclusão na sociedade, nas artes e no mercado de trabalho. Vamos nos conectar?

Instagram: https://www.instagram.com/leo_drummond_/

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/leodrummondd/

Site: www.diversificasa.com.br