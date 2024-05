A LGBTI+fobia estrutural é um problema que afeta significativamente a vida das

pessoas que fazem parte da comunidade LGBTI+. O preconceito, a discriminação e a

violência são aspectos presentes na sociedade que acabam por marginalizar as

pessoas LGBTI+.

Assim como o racismo, o machismo e o capacitismo são partes estruturantes da

maneira desigual como se organiza a sociedade contemporânea, a LGBTI+fobia

também é estrutural. Parafraseando Sílvio Almeida, autor do livro “Racismo

Estrutural”, a LGBTI+fobia é um fenômeno que constitui a estrutura da sociedade, o

que inclui as relações políticas, jurídicas e econômicas. Assim, as pessoas LGBTI+ são

constrangidas cotidianamente na própria dinâmica que vivem devido à sua

orientação afetivo-sexual ou identidade de gênero.

A LGBTI+fobia estrutural se materializa de diversas maneiras, que vão desde

comentários ofensivos até atos de violência física. Essa conjuntura, como resultado

de uma cultura conservadora, impacta não só a população LGBTI+, mas toda a

sociedade. Pesquisa do Instituto Ipsos, realizada em 2023, mostra que cerca de dois

terços das pessoas convivem de maneira próxima com pessoas LGBTI+. Ou seja, além

das próprias pessoas LGBTI+, mães, pais, irmãos e amigos dessas pessoas também

são constrangidos cotidianamente pela discriminação, pelo medo de que entes

queridos passem por alguma violência.

Instituições, sejam elas públicas ou privadas, acabam por perpetuar essa cultura

inadequada, através de condutas discriminatórias e legislações excludentes. Vale

lembrar que somente em 2023 houve atualização da legislação brasileira para

equiparar os crimes de LGBTI+fobia com o racismo e injúria racial. Historicamente,

há juízes e instituições policiais que constrangem vítimas desses crimes e protegem

os criminosos para que não sofram penas relacionadas às ofensas LGBTI+fóbicas.

Essa população também encontra mais dificuldade de progredir profissionalmente

devido ao preconceito de líderes de empresas públicas e privadas.

Tudo isso mostra como a questão é estrutural e não apenas questão de

discriminação na esfera individual. Essa estrutura, inclusive, dá permissão e valida os

atos discriminatórios individuais. Há uma cisgeneridade e heterossexualidade

compulsórias na sociedade. Em geral, as pessoas esperam que você seja cis e hétero.

Se não for, você é quem vai sofrer as consequências de não estar de acordo com as

expectativas que os outros têm de que você seja igual ao que “manda a norma”.

Combate à LGBTI+fobia estrutural

Para combater a LGBTI+fobia estrutural, é necessário um esforço conjunto das

pessoas e das instituições. A educação é uma ferramenta importante para promover

a inclusão e o respeito à diversidade sexual e de gênero desde cedo. Escolas da

educação básica (ensino fundamental e médio) e universidades precisam prever

maneiras de discutir diversidade e inclusão, abordando questões sobre o respeito à

população LGBTI+. Além disso, é fundamental que as empresas promovam

treinamentos para suas equipes e adotem políticas inclusivas e não discriminatórias

em suas práticas de contratação, progressão de carreira, em seus benefícios e na

cultura organizacional.

O papel do Estado também é crucial na luta contra a LGBTI+fobia estrutural, por

meio da implementação de políticas públicas que garantam a igualdade de direitos

para todas as pessoas, considerando as questões relacionadas à orientação afetivo-

sexual e identidade de gênero.

Se o problema da discriminação é estrutural, assim deve ser também a busca por

solução. Coletivamente, podemos construir uma sociedade mais acolhedora e

respeitosa com todas as pessoas. Estamos caminhando nessa direção? Sou otimista e

acredito que sim, mas ainda a passos muito lentos. É necessário acelerar esse

movimento porque nenhuma injustiça deve ser tolerada e postergada.