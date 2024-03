A 25ª edição da parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte tem data confirmada: 21 de julho. O Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG) informou nas redes sociais, nesta terça-feira (12/3), que mais detalhes serão divulgados em breve.

“É isso mesmo, querides, a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+ de BH já tem data! Preparem seus leques, bandeiras e ‘lookinhos’ para colorirmos as ruas de Belo Horizonte. 25 anos não são 25 dias, meu ‘amô’! Então, se ‘PRE-PA-REM’, porque essa edição vai ser um arraso”, escreveu a organização no Instagram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Centro de Luta Pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (@cellosmg)

Em 2023, a 24ª edição do evento também aconteceu em julho, com o tema "Democracia: Liberdade e Direitos para Todes".

Organizando diversas atrações e manifestações políticas, o Cellos-MG, responsável pela Parada do Orgulho em Belo Horizonte, reuniu milhares de pessoas na Praça da Estação, no Centro de Belo Horizonte, com a intenção de refletir sobre a importância da liberdade e de direitos assegurados para todas as pessoas, independentemente de gênero e de orientação sexual.

Com a reforma no local de onde tradicionalmente sai o trio da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Belo Horizonte, ainda será confirmado onde ficarão os palcos da próxima edição e qual será o trajeto deste ano.