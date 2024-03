Um casal gay viralizou nas redes sociais após postar uma foto do batizado da filha na igreja católica

Um casal gay viralizou nas redes sociais ao postar uma foto do batizado da filha na igreja católica. A imagem mostra os dois abraçados com a criança. A postagem recebeu uma série de comentários maldosos, tanto de religiosos que dizem que o homossexualidade é pecado, quanto de pessoas LGBT condenando que o casal siga os sacramentos da igreja.

Os pais da menina, Saulo e Francisco, anunciaram a adoção de Allana Filipa, em agosto de 2023. E resolveram batizá-la em uma igreja do Rio de Janeiro. Com a repercussão da publicação, a família resolveu focar apenas nas mensagens de acolhimento. “Agradeço a todos pelos comentários positivos, pois minha filha é uma benção a toda nossa família! E aos comentários maldosos, não abalam a gente, principalmente aos que realmente deveriam nos apoiar”, escreveu Saulo em seu perfil no X.

Desde novembro de 2023, o Papa Francisco autoriza o batismo de pessoas trans e filhos de casais do mesmo sexo na Igreja. As novas regras resultam de um documento apresentado ao Dicastério para a Doutrina da Fé pelo bispo brasileiro Giuseppe Negri. O texto afirma que filhos de casais gays podem ser batizados como qualquer outra criança, desde que “não haja risco de causar escândalo ou desorientação” a outros católicos e que haja “esperança bem fundamentada de que eles serão educados na religião católica”.

Mas o documento também implica que uniões homoafetivas são consideradas pecado e, para haver o batismo dos filhos, os pais precisam se dizer arrependidos. No caso, o religioso responsável deve considerar se existem outras pessoas na “família estendida” para garantir a transmissão da fé católica.





Já as crianças que não se identificam com o gênero atribuído no nascimento podem ser batizada se estiverem “bem preparadas e dispostas”.