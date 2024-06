A 25ª Parada LGBT+ de Belo Horizonte terá um novo percurso este ano. Por causa das obras na Praça da Estação, cuja previsão de conclusão é apenas no segundo semestre, o evento não poderá seguir o trajeto dos anos anteriores. Mas a organização do evento tranquiliza: “o novo percurso já foi feito pela parada” e deu certo.

No dia 21 de julho (sábado), o novo trajeto terá a Praça Tiradentes como ponto de concentração, onde também haverá um novo modelo de palco, dessa vez em 360° – que comporta até oito pessoas em cada apresentação – para que todo o público possa assistir às performances. O cortejo seguirá pela Avenida Afonso Pena até a Praça Sete, onde já costuma ser ponto de dispersão da parada.

“Vai ser a retomada da Avenida Afonso Pena. Esse percurso já foi feito pela parada, e a última vez foi há cerca de dez anos”, explica Maicon Chaves, presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG). A organização do evento também afirma que o novo trajeto não irá interferir na realização da Feira Hippie do dia 22 de julho (domingo) e que a Afonso Pena estará totalmente limpa e desimpedida até às 17h do sábado.

Inscrição de voluntários

A 25ª Parada está aceitando inscrições para voluntários em diferentes áreas. É possível se inscrever via formulário, neste link. Para a área da Comunicação, a inscrição é diferente – e pode acessada por aqui.

Até a quinta-feira desta semana (13/6), os organizadores também receberão inscrições de artistas voluntários para se apresentarem no palco da Praça Tiradentes antes da saída do cortejo. Para se inscrever, também é necessário preencher um formulário, neste link, estando atento às orientações e aos critérios de seleção fornecidos pelo Cellos-MG.