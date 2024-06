Acontece neste domingo (9/6), das 8h às 17h, o retiro espiritual do Grupo Diversidade Católica BH, no Convento dos Franciscanos, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com o tema "Espiritualidade Libertadora", o encontro busca proporcionar um momento fraterno e acolhedor, a partir de reflexões sobre a dimensão da espiritualidade e o compromisso com a vida da humanidade, especialmente a comunidade LGBTQIA+.

O coordenador do grupo, Felipe Marcelino, explica a escolha do tema. "A dimensão da espiritualidade é libertadora, promove a vida das pessoas e um encontro consigo mesmo sem ser repressora ou condenatória. Além disso, o assunto também foca no engajamento social, no sentido de contribuir com as libertações no mundo", diz. Ele ressalta que o grupo entende que o segmento de Jesus também leva ao comprometimento com a vida e ao combate às injustiças.





Em agosto, o grupo completa sete anos, e, desde sua criação, são realizados encontros mensais no Salão Paroquial do convento. Duas vezes por ano, promovem o retiro.

Durante os anos de atuação, o grupo observou que muitas pessoas da comunidade que se identificam com o catolicismo não conseguiam encontrar um lugar de acolhimento e acompanhar a vida eclesial. "O grupo surgiu desta intenção de ajudar, de ser um lugar de escuta e compreensão e, ao mesmo tempo, para auxiliar as pessoas a construir um projeto de vida dentro da Igreja, uma vez que elas também reivindicam esse lugar."

Ainda segundo Felipe, alguns integrantes já tinham vínculo com a religião, mas sentiam falta de um lugar que fizesse esse reconhecimento enquanto pessoas LGBT+, e outros não conseguiam se reconhecer nesses espaços. "Sabemos como essa relação é historicamente tumultuada. No entanto, por outro lado, não podemos negar a salvação e esse pertencimento."

A cada encontro, o tema de discussão também varia. "No dia das mães, por exemplo, refletimos sobre o papel da família no acolhimento, que muitas vezes é marcado por sofrimento e exclusão. O "envelhecimento' e o "viver e conviver com HIV" também foram questões abordadas, bem como temas de cunho religioso, como a Páscoa, o Natal e os avanços propostos pelo Papa Francisco", relembra o coordenador.





Para participar do retiro neste domingo, é preciso preencher o formulário online disponível nas redes sociais do grupo (@grupo_diversidadebh). As pessoas serão selecionadas de acordo com a capacidade do espaço.