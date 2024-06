Sair com aquele crush ou curtir um momento especial com o mozão pode ser difícil para casais LGBT. Isso porque há muitos lugares em que pode haver preconceito e censura a demonstrações de carinho e afeto. No entanto, BH tem opções charmosas e seguras para quem quer curtir um romance.





Esses lugares não são exclusivos para LGBT, mas pregam o respeito para todos os gêneros e orientações sexuais. Conheça alguns:





Quinteiro

Comida gostosa com opções veganas e vegetarianas, drinks autorais e preço bom, em um quintal no Floresta. Nos altos falantes, MPB e música pop. O local pode ser uma boa opção para levar o mozão para um brunch ou conhecer o match do Tinder no sábado à noite. No Quinteiro também são realizados eventos voltados para a comunidade LGBT, com shows de drags. A casa fica na Rua Salinas, 1008 - Floresta.





Querida Jacinta

Cervejaria, restaurante e bar dançante num charmoso galpão. O Querida Jacinta é perfeito para quem gosta de dançar, já que, em algumas noites, a casa vira uma boate. O cardápio é diverso, com opções para almoço, lanche, petisco e jantar, com opções vegetarianas e veganas. O endereço é R. Grão Pará, 185 - Santa Efigênia.





Yanã

Totalmente construído e comandado por mulheres, o Yanã integra cultura e gastronomia, se tornando um dos principais estabelecimentos para mulheres e pessoas LGBT. O local é ideal para quem curte música ao vivo e dançar agarradinho com o mozão. Os drinks são criativos e o cardápio é inspirado na culinária mineira, com opções vegetarianas e veganas. O endereço é Avenida Francisco Sales, 127 - Floresta.





Ofélia

Se você curte o mundo esotérico, o Ofélia pode te agradar. Com drinks inspirados em tarô e até consultas com tarólogas, a casa é inclusiva e diferentona, perfeita para os casais modernos. A programação inclui DJs, música ao vivo e, claro, promoções para fazer o date caber no bolso. O cardápio também inclui pratos veganos. O bar fica na Rua Rio Grande do Norte, 311 – Santa Efigênia





Florestal

Em conexão com a natureza, o Florestal tem um ambiente aconchegante com aura do interior. O cardápio contém diversos pratos com protagonismo vegetal, mas também tem opções com carne. O local é charmoso e ótimo para levar o crush para o almoço de domingo ou curtir o cair da noite. A casa fica na Avenida Assis Chateaubriand, 176 - Floresta.





Dorsé

Com vista para o pôr-do-sol da Sapucaí, um dos pontos mais badalados de BH, o Dorsé tem um cardápio eclético, que vai de pastel de feira a steak tartare. É uma opção para quem gosta tanto de uma cervejinha, quanto para brindar com um espumante aquela conquista especial. O endereço é Rua Sapucaí, 271 - Floresta.





Ajê bistrô

O Aje Bistrô Bar é para quem quer um jantar chique, com pratos e receitas clássicas, com ênfase em temas pré-estabelecidos para seus menus. Além da comida, o cliente recebe um material contando a história de cada receita. O local é decorado com obras de arte da coleção particular do chef Davi. O local tem uma carta de vinho e drinks especiais. O endereço é Rua Dores do Indaiá, 96 - Santa Tereza.





Babel

O boteco de todas as línguas, o Babel celebra a diversidade já em seu nome, refletindo em seu cardápio. O local é charmoso, com vista para a praça Raul Soares. Com opções para almoço ou jantar, a casa também é ótima para tomar uma cerveja e jogar conversa fora com seu amor. Os pratos e drinks são instagramáveis, perfeitos para impressionar. O local fica na Avenida Bias Fortes, 1166 - Centro.





Bistrô Vila Rica

Preparos clássicos e inspirados na gastronomia ítalo-francesa em um dos locais mais românticos de BH (por lá rolam até pequenos casamentos), o Bistrô Vila Rica é ótimo para aquele momento especial, como pedido de namoro ou casamento, por exemplo. A carta de vinhos inclui rótulos dos melhores vinhos portugueses, franceses, italianos, espanhóis e africanos. A casa está localizada na Av. Fleming 900 – Ouro Preto.





Casa Bonomi

Que tal levar o crush para um brunch? A Casa Bonomi é uma ótima opção. O estabelecimento está localizado em um casarão tombado e cheio de charme. Além disso, o cheiro de pão fresco pode deixar qualquer casal mais animado. O local também oferece um pequeno cardápio de almoço, que varia todos os dias. É um bom lugar para degustar e descansar. O endereço é Av Afonso Pena, 2600 - Funcionários.