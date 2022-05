BH tem mais homossexuais e bissexuais autodeclarados do que Minas e Brasil

Parada LGBTQIA na Praça de Estação em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Um levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontou que 3,4% dos belo-horizontinos se apresentam como homossexual ou bissexual. A maioria dos entrevistados, 94,3%, se autodeclara heterossexual, e 2,4% não responderam.

Os dados são parte da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS): Orientação sexual autoidentificada da população adulta, divulgada nesta quarta-feira (25/05) pelo instituto. Esta é a primeira vez que o IBGE inclui a variável orientação sexual na PNS . Na avaliação do instituto, o dado pode estar subnotificado.

Os percentuais da capital mineira são um pouco maiores do que a média nacial: 3,4% de pessoas autodeclaradas homossexuais ou bissexuais em BH, enquanto no Brasil o número, o percentual é 2,3%. Esse percentual corresponde a 2,9 milhões de pessoas de 18 anos ou mais.

No Brasil, 1,2%, ou 1,8 milhão, tem atração por pessoas do mesmo sexo ou gênero. Do total, 0,7% ( 1,1 milhão) declara-se bissexual, ou seja tem atração por mais de um gênero ou sexo binário.

Coletados em 2019, os dados mostram que 94,8% da população, o que equivale a 150,8 milhões de brasileiros, autodeclararam-se heterossexuais, ou seja, têm atração sexual ou afetiva por pessoas do sexo oposto.

Os pontos percentuais de Belo Horizonte são mais do que o dobro registrado em Minas. No Estado, 1,4% das pessoas se autodeclara como lésbica, gay ou bissexual.

Subnotificação

Segundo o IBGE, uma das razões para que os dados possam estar subnotificados é, principalmente, o estigma e o preconceito por parte da sociedade. Esses fatores inibem as pessoas de declarar a orientação sexual.

A coordenadora da PNS, Maria Lúcia Vieira, destaca que em cerca de 70 países a homossexualidade é crime, como mostra levantamento feito pela Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Trans e Intersexuais (Ilga).

“A gente não está afirmando que existem 2,9 milhões de homossexuais ou bissexuais no Brasil. A gente está afirmando que 2,9 milhões de homossexuais e bissexuais se sentiram confortáveis para se autoidentificar ao IBGE como tal”, afirmou a analista da PNS Nayara Gomes

O IBGE informou que os resultados foram divulgados em caráter experimental. Uma das mudanças na metodologia para reduzir a subnotificação é o uso dos termos lésbica e gay, mais familiares à população em geral, em vez de homossexual.

A coordenadora da PNS defendeu a importância de incluir o dado sobre orientação sexual na pesquisa. “É um tema que vem de demanda muito forte de tornar estatisticamente visível essa população para a sociedade. É tema bastante relevante e também delicado”, complementa.