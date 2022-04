Organizações LGBT lançam o Programa Voto com Orgulho para eleições 2022

Lançado nas eleições de 2020, o Programa Voto com Orgulho volta em 2022 para acompanhar e monitorar a participação de candidaturas LGBTI, combater fake News, mensagens discriminatórias e discursos de ódio. O objetivo do programa é articular diferentes frentes de candidatura para fortalecer a representatividade e a luta pelos direitos LGBTI.

O Voto com Orgulho, coordenado pela Aliança Nacional LGBTI+ em parceria com o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI do Rio de Janeiro e o Grupo Dignidade de Curituba, além de mapear as candidaturas de pessoas LGBTI e aliados à causa, também produz dados e estratégias para o desenvolvimento de ações pré-campanha assim como elabora e implementa estratégias de capacitação e formação continuada dos pré-candidatos em diversos temas vinculados ao processo eleitoral e a construção de uma candidatura.