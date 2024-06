A ação é uma parceria do Banco do Brasil com a Visa

Lançado em junho de 2023, o cartão Ourocard Orgulho teve novidades divulgadas no dia 30 de maio, na 23ª Feira Cultural da Diversidade. Agora a cada compra, o cartão doará 2 centavos para a Fundação Banco do Brasil. Além disso, a cada cartão emitido, R$14 serão doados para fundação. Os valores serão destinados para projetos sociais voltados para o público LGBTQIA+ ainda em 2024.

A ação é uma parceria do Banco do Brasil com a Visa. Com isso, 1 centavo será doados pelo Banco e 1 centavo pela Visa a cada compra no cartão. Resultando em 2 centavos repassados para a Fundação Banco do Brasil.





O cartão pode ser emitido por meio do aplicativo ou em alguma agência do Banco do Brasil. Em uma ação especial do mês do Orgulho LGBTQIAP+, quem emitir ainda em junho, terá isenção da taxa de emissão.





Desde a criação do cartão, mais de 16 mil unidades foram solicitadas. Na época, o cartão bateu recorde de emissão, em um único evento 293 cartões foram emitidos.





A presidenta do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, ressalta a importância das ações em prol da inclusão. “A diversidade está nos valores do BB e é um dos pilares da nossa estratégia corporativa. E isso não fica só no papel. O Banco já fez muito e seguirá atuando para promover a equidade, a igualdade e o respeito. As melhorias no Ourocard Orgulho e nossa participação na Feira da Diversidade posicionam o BB diante da sociedade, dos clientes, acionistas, fornecedores e outros públicos de relacionamento”, analisa.



Fundação Banco do Brasil





Além das ações a respeito do Cartão Ourocard Orgulho, o banco irá repassar R$1 milhão para a Fundação Banco do Brasil. A fundação apoia projetos sociais voltados ao desenvolvimento sustentável, à inclusão socioprodutiva e à reaplicação de tecnologias sociais. Na ação apresentada na Feira de Cultural de Diversidade, o banco propõe repassar os valores adquiridos para projetos sociais voltados para o público LBGT.