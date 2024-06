O cantor e compositor belo-horizontino Akin Zahin, de 23 anos, foi eleito Mister Trans Brasil 2024 na última segunda-feira (3/6) em cerimônia no Centro Cultural da Diversidade, em São Paulo (SP). Eleito por voto popular, ele celebra a visibilidade promovida pelo concurso, considerado o principal a premiar homens trans e transmasculines pela organização.

“Depois de 8 anos fora dos concursos de beleza, retornar podendo ser eu mesmo e trazendo minha beleza ancestral de homem preto e de periferia, carregando no meu corpo todos esses enfrentamentos e podendo abrir novas oportunidades para outros como eu, é extremamente gratificante. Desistir nunca foi e nem será uma opção, e ser eleito o Mister Trans Brasil 2024 me fez entender ainda mais minha potência”, diz Akin.

Em suas redes sociais, ele também enfatiza o orgulho que tem de suas raízes e comemora poder trazer o título para Minas Gerais. “Somos potência e nosso lugar é onde quisermos, nossa beleza existe, nós existimos e vamos continuar existindo”, escreveu ele.

O concurso

O Mister Trans também é considerado o maior encontro de transmasculinidades do país e é uma plataforma que promove representatividade e troca de experiências, possibilitando maior alcance de suas vivências e se tornando exemplo e referência para outros homens trans do Brasil e do mundo, segundo a organização do evento.

“A proposta surge da necessidade de se quebrar paradigmas envoltos à representação de beleza, sempre direcionada à cisgeneridade, principalmente dentro da indústria da moda, abrindo um espaço de intervenção política acerca de corpos transgêneros e criação de novas referências de beleza”, afirma a organização.

Além de Zahin, a noite contou ainda com mais dois premiados, o baiano Yuri Carvalho, que foi eleito Mister Trans Internacional e o paulista Pedro Reis, escolhido como Mister Trans Estadual por São Paulo.

Na edição de 2024, o concurso teve a artista Pepita como madrinha e jurada e a votação popular foi feita via Instagram.

TransBaile

No dia seguinte à premiação (4/6), Akin também prestigiou a segunda edição do TransBaile, primeira premiação trans do país, idealizada pelas criadoras de conteúdo Giovanna Heliodoro e Bielo Pereira.

O evento aconteceu no Boulevard JK e homenageou Eloina dos Leopardos, primeira rainha de bateria do Brasil, em 1976, pela Beija-Flor, além de ter premiado personalidades trans de destaque nas categorias Pioneirismo, Intelectualidade, Excelência, Aliade, Artista, Acolhimento, Influência e Nivea #BeYou, esta última em referência à marca Nivea Brasil, patrocinadora master do baile.

Com shows e performances de artistas trans como Bixarte, DJ King de Xangô e Irmãs de Pau, o baile contou com a presença de Maya Massafera, Urias e Mel Gonçalves, entre outras personalidades trans e aliadas.