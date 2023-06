'Trans do Ano': Deputada Erika Hilton ganha prêmio em 1º TransBaile

1156

A deputada federal Erika Hilton recebeu o prêmio "Trans do Ano" na primeira edição do TransBaile (foto: Van Campos/AgNews)



A deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) recebeu, na noite da última terça-feira (13/6), o prêmio de Trans do Ano na primeira edição do TransBaile, evento promovido pelas influenciadoras Giovanna Heliodoro e Bielo Pereira. Em discurso, a parlamentar falou sobre os problemas que afetam a comunidade trans e travesti e reforçou a importância da valorização das celebrações do Orgulho LGBTQIAP+.





"É muito desafiador viver no primeiro País do mundo que ainda nos mata. É muito desafiador termos, ainda, os índices de 90% de nós na prostituição, abrirmos o noticiário e nos depararmos cada vez mais com notícias de violência", disse ela, referindo-se ao ranking que o Brasil lidera há 14 anos consecutivos de países que mais matam pessoas trans no mundo, de acordo com a organização Transgender Europe e com a própria ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais)









Também foram premiadas personalidades como a cantora Urias (Artista); a influenciadora Ve Collen (Influência do Ano); o criador de conteúdo, escritor e educador Jonas Maria (Excelência Trans); o professor, pesquisador e ativista Leonardo Peçanha (Intelectualidade); e a cantora e apresentadora Mel (Pioneirismo). A ANTRA (Associação Nacional de Travestis e Transexuais) e a IBRAT NACIONAL (Instituto Brasileiro de Transmasculinidades) também foram premiadas na categoria Acolhimento.





Além da apresentação de Urias com músicas de seu novo álbum, “Her Mind”, o TransBaile também foi marcado por apresentações de Liniker, Majur, EVEHIVE e Kiara Felippe.

O TransBaile

O evento, realizado no Blue Note SP, localizado na Avenida Paulista , é um baile de gala que busca destacar “a importância da culturalidade trans brasileira e premia as personalidades que se destacaram na defesa e na promoção dos direitos e da visibilidade da comunidade trans e travesti no país”, de acordo com a organização.





O TransBaile também surge como ponte de conexões entre marcas e pessoas da comunidade LGBTQIAP . Amstel, Nivea e Quem disse, Berenice? patrocinaram o evento e anunciaram ações promocionais especiais para o TransBaile e o mês do Orgulho.





“Quantos artistas trans e travestis que você conhece foram premiados em grandes eventos da indústria? É essa mudança que queremos promover, fomentando e exaltando a cultura trans para dar vez e voz aos membros da comunidade e possibilitar que a gente ocupe todos os espaços que quisermos”, disseram as idealizadoras Giovanna e Bielo.