Erika Hilton: 'Vamos preparar o Brasil para uma presidenta travesti'

1156

A deputada federal Erika Hilton participou da 27ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, neste domingo (11/6) (foto: Reprodução/Twitter @ErikaHilton) A deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) discursou na abertura da 27ª Parada LGBTQIA+ de São Paulo, neste domingo (11/6), e destacou a importância de poder sonhar com um LGBT no cargo político mais importante do país. "Vamos preparar o Brasil para que ele tenha, sim, uma presidenta travesti", disse.









Ao fim do discurso, a deputada federal celebrou a história do movimento. "Viva os nossos passos, que vem de muito longe. E nós chegaremos muito mais longe ainda, porque estamos ocupando todos os lugares na sociedade. O Brasil é preto, é viado, é sapatão, é bissexual. O Brasil é nosso", disse. Confira trecho do discurso:

Programação da festa da diversidade

A marcha deste ano segue da Avenida Paulista até a Praça Roosevelt. Artistas como Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Majur cantam nos trios elétricos e vão animar a programação.





O tema da parada deste ano é "Queremos políticas sociais para LGBT por inteiro e não pela metade", em uma busca, principalmente, por direitos na área da assistência social.