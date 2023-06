Brasil: 84,5% das pessoas têm preconceito contra mulheres, segundo a ONU

1156

Apenas 15,5% da população brasileira não tem nenhum tipo de preconceito contra mulheres, de acordo com o PNUD (foto: LEO COELHO/FRAME PHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO)



Realizado em 80 países e abrangendo 85% da população mundial, o levantamento revelou que quase 90% das pessoas possuem algum tipo de preconceito contra mulheres. Uma pesquisa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), divulgada na última segunda-feira (12/6), apresentou dados que mostram que o sexismo – partindo tanto de homens quanto de mulheres – é "potencialmente prejudicial", podendo legitimar violências físicas e psicológicas.Realizado em 80 países e abrangendo 85% da população mundial, o levantamento revelou que quase 90% das pessoas possuem algum tipo de preconceito contra mulheres.





De acordo com o PNUD, apesar de campanhas globais pelos direitos das mulheres terem sido promovidas nos últimos anos – como #MeToo , #NiUnaMenos, #TimesUp e #UnVioladorEnTuCamino –, não houve melhora no nível de discriminação contra as mulheres na última década. Segundo Pedro Conceição, chefe de Desenvolvimento Humano do Programa, isso pode levar ao atraso do avanço social para a sociedade como um todo. Para ele, todos têm a ganhar com "a garantia de liberdade para as mulheres".









O estudo analisou quatro dimensões sobre preconceito de gênero em que meninas e mulheres enfrentam desvantagens e discriminação: integridade física; educacional; política; e econômica.





Brasil

O levantamento do PNUD mostrou que 84,5% dos brasileiros têm pelo menos um tipo de preconceito contra as mulheres, número que diminuiu apenas cinco pontos percentuais na última década: em 2012, a porcentagem de pessoas que não tinham preconceito contra as mulheres era de 10,2%.





Os piores indicadores no país são em relação à integridade física, que levam em conta a violência íntima e o direito à decisão de querer ou não ter filhos: 75,56% dos homens e 75,79% das mulheres apresentam resistência a essa ideia.





menor índice de preconceito está na educação : apenas 9,59% dos entrevistados acreditam que a universidade é mais importante para os homens do que para as mulheres. No mercado de trabalho, no entanto, 31% dos brasileiros acreditam que os homens teriam mais direito ao trabalho do que as mulheres; ou que homens fazem melhores negócios do que as mulheres.





No cenário político, 39,91% das pessoas afirmam ter preconceito de gênero e acreditam que mulheres não são tão boas políticas como os homens ao desempenharem a função; além de acreditarem que as mulheres possuem menos direitos políticos do que os homens – dados que, de fato, refletem na política brasileira, já que dos 513 deputados federais atuantes em 2023, apenas 91 são mulheres





De acordo com o relatório do PNUD, o Brasil apresentou resultados semelhantes a países como Guatemala, Bielorússia, Romênia, Eslováquia, Trinidad e Tobago, México e Chile.





Mundo

Segundo o estudo, cerca de 87% das mulheres e 90% dos homens de todo o mundo apresentaram pelo menos um preconceito de gênero nas dimensões analisadas – que, para os pesquisadores, são áreas consideradas fundamentais para a defesa dos direitos das mulheres e para a garantia da igualdade social e econômica entre os gêneros.





A pesquisa revelou que quase metade da população mundial acredita que os homens são melhores líderes políticos do que as mulheres. Além disso, mais de duas em cada cinco pessoas concordam que os homens são melhores executivos de negócios do que as mulheres.





Em média, a porcentagem de mulheres como chefes de Estado ou de governo tem permanecido em torno de 10% desde 1995. No mercado de trabalho as mulheres ocupam menos de um terço dos cargos de chefia.





O relatório também ressalta a falta de conexão entre o progresso das mulheres na educação e o empoderamento econômico. Em 59 países, onde mais mulheres possuem formação do que os homens, a diferença média de renda entre gêneros permanece em 39% a favor dos homens.





Para a análise do Pnud, esses preconceitos geram obstáculos para as mulheres e vêm reduzindo seus direitos em muitas partes do mundo. Com a força que movimentos contra a igualdade de gênero têm ganhado, também houveram diversas violações dos direitos humanos: mais de um quarto das pessoas também acredita que é justificável um homem bater em sua esposa.





Melhoria nos índices

Os autores da pesquisa avaliam que, para impulsionar a mudança em direção a uma maior igualdade de gênero, o foco deve ser na expansão do desenvolvimento humano por meio de investimentos, seguros e inovação – o que inclui investir em leis e medidas políticas que promovam a igualdade das mulheres na política, fortalecendo sistemas de proteção e assistência social e encorajando inovações para desafiar normas sociais, atitudes patriarcais e estereótipos de gênero.





O relatório ressaltou, ainda, que os governos têm papel crucial na mudança das normas sociais de gênero. O texto afirma que medidas como a adoção de políticas de licença parental e reformas do mercado de trabalho impulsionam a mudança nas crenças sobre as mulheres na força de trabalho – já que em países com os níveis mais altos de preconceito de gênero, estima-se que as mulheres gastem seis vezes mais tempo do que os homens em trabalhos de cuidado não remunerados.





Políticas de licença parental já se mostraram eficazes na mudança de percepções sobre as responsabilidades do trabalho de cuidado. Para a diretora da equipe de gênero do PNUD, Raquel Lagunas, reconhecer o valor econômico do trabalho de cuidado não remunerado é um importante passo a ser dado a caminho de desafiar as normas de gênero e sobre como o trabalho de cuidado é visto.





O combate ao discurso de ódio online e à desinformação de gênero também pode ajudar a mudar as normas de gênero e aumentar a aceitação e a igualdade, de acordo com o estudo. Recomenda-se abordar diretamente as normas sociais por meio da educação para mudar as opiniões reconhecendo os direitos das mulheres em todas as esferas da vida e ampliando a representação delas na tomada de decisões e nos processos políticos.





Índice de normas sociais de gênero

O PNUD utiliza a base de dados do World Values Survey (WVS) para calcular os índices de normas sociais de gênero, feito para captar crenças sobre igualdade de gênero em capacidades e direitos. No Brasil, 1.762 pessoas participaram da pesquisa – mesma média de amostragem das pesquisas nacionais feitas por Datafolha e Ipec, por exemplo.





O World Values Survey é uma pesquisa realizada desde 1981, por estudiosos de todo o mundo, que tem como objetivo analisar como os países pensam sobre diferentes temas, como: qualidade de vida; meio ambiente; ciência e tecnologia; política; economia; tolerância; trabalho; religião; dados demográficos, entre outros assuntos.