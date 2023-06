Apenas 51% dos brasileiros apoiam a legalização do casamento homoafetivo

1156

A média global de discordância foi de e 16% (foto: Pixabay/Reprodução)

Segundo a pesquisa ‘Global Advisor - LGBT+ Pride 2023’, realizada pelo Instituto Ipsos, apenas pouco mais da metade dos brasileiros (51%) concordam com a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. O levantamento foi feito entre fevereiro e março deste ano, em 30 países.

O Brasil ficou colocado acima da Colômbia, onde apenas 49% da população concorda com a união de pessoas do mesmo sexo, e abaixo da Suíça, que obteve o índice de 54%. A média global foi de 56%.

15% dos brasileiros concordam que tais casais deveriam obter algum reconhecimento legal, que não seja o casamento, 20% dizem não saber opinar e 14% dizem não concordar com casamento homoafetivo ou qualquer outro tipo de reconhecimento legal da união.

Os países que lideraram o ranking são Holanda (80%), Portugal (80%), Espanha (78%) e Suécia (75%). Já os países que menos concordam com uniões homoafetivas são: Turquia (20%), Romênia (25%), Singapura (32%), Polônia (32%), Coreia do Sul (35%).

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.