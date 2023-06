Seguidores de André Valadão reagem à publicação LGBTfóbica do pastor

1156

O pastor André Valadão publicou que "Deus odeia o Orgulho" em suas redes sociais (foto: Instagram/Reprodução) O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, publicou em suas redes sociais que “Deus odeia o Orgulho” nesta segunda-feira (5/6). O religioso fazia referência ao mês do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado internacionalmente em junho por conta de um acontecimento emblemático, ocorrido em Nova York em 1969, que ficou conhecido como a Revolta de Stonewall.





A sequência de fotos que tenta explicar que o “orgulho” surge a partir do “pecado” já conta com mais de 170 mil curtidas e mais de 26 mil comentários no Instagram. A publicação repercutiu nas redes sociais e, apesar de alguns elogios, recebeu milhares de críticas de internautas.









“O pessoal criticando e ofendendo o pastor. Continue firme nas pregações, pastor André Valadão. A palavra tem que ser pregada mesmo em meio às perseguições. Você tem embasamento bíblico, eles não têm base. Que Deus te abençoe, estarei orando por ti”, defendeu outro.





Comentários, como “Foi esse mesmo tipo de ‘cristão’ que crucificou Jesus”; “Deus é mais do que seu preconceito raso, vazio e nojento. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de você”; e “Prefiro ser ateu do que rezar para um Deus do ódio”, que criticam o pastor e sua publicação também são frequentes.





Nas redes sociais, uma das líderes do Movimento Cores – que é uma organização voltada para o público LGBTQIA vinculada à Igreja Batista da Lagoinha –, Priscila Coelho, fez uma publicação falando sobre a importância do amor e do acolhimento de pessoas LGBTQIA , mas sem mencionar a publicação do pastor.

“Me foi dado um privilégio e é uma honra amar e cuidar de pessoas LGBTQIA+, onde eu estiver e enquanto eu viver seguirei anunciando Jesus Cristo ao meu povo. Avante Movimento Cores, que o Dono da Vida está e sempre estará de braços abertos, o Deus ensanguentado de amor, morreu por nós e a Ele nos prostramos de afeto, reverência carinhosa e paixão. Todo amor do mundo! Vocês são o Movimento da minha vida! TODA vida humana é sagrada”, escreveu ela.

Nos comentários, a vinculação do Movimento Cores à Igreja Batista da Lagoinha foi contestada por alguns seguidores.





“Como você consegue caminhar debaixo da liderança de um cara preconceituoso como o André Valadão? Sério, eu não consigo entender como, na mesma Igreja, tem você e esses caras preconceituosos, como se tornou também o pastor Lucinho”, escreveu um usuário.





“Desculpa, mas já passou da hora desse movimento ser desvinculado da Igreja Batista da Lagoinha, que agora tem como seu líder maior uma pessoa tão intolerante. O erro não está no movimento”, acrescentou uma internauta.





“Agora ensina isso para o seu ‘líder global’, afinal, para ele, nem toda vida humana é sagrada”, comentou outro.





“Te acho uma guerreira, pastora, por lutar contra todo o ódio e burrice que o cabeça dessa congregação carrega nele. Obrigada por tudo que você faz. Eu amo Jesus, permaneço por Jesus e você é alguém que fortalece mais ainda! Obrigada e glória a Deus pela sua vida”, disse mais uma seguidora.





Procurada pela reportagem, Priscila Coelho afirma que “os membros do movimento estão num momento de reflexão, de oração, de busca dentro de nossa espiritualidade, que é cristã”, e que não irá comentar sobre o assunto por enquanto. Ela também afirma que quando estiverem confortáveis, haverá um pronunciamento oficial.