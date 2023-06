André Valadão: 'Deus destruiu a humanidade por causa de imoralidade sexual'

Pastor André Valadão faz culto para criticar mês do Orgulho de LGBTQIA+ (foto: Reprodução)

O pastor André Valadão usou a frase "Deus odeia o orgulho" - usando as cores da bandeira LGBTQIA+ - em postagens e em um vídeo publicado no canal do YouTube da Igreja Lagoinha, nas redes sociais, nesse domingo (4/6).